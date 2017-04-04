Bingöl'de hain pusu: 1 şehit

Bingöl'ün Genç ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda bir güvenlik korucusu şehit oldu.



Alınan bilgiye göre, Güzeldere köyü kırsalında PKK'lılara yönelik operasyon yürüten güvenlik güçleri ile teröristler arasında sıcak temas yaşandı. PKK'lı teröristlerin açtığı ilk ateş sonucu güvenlik korucusu Mansur Salcan (28) şehit oldu.



Olayda 4 güvenlik korucusu ile 1 asker hafif yaralandı. Yaralılar Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



- Vali Köşger, yaralıları ziyaret etti



Bingöl Valisi Yavuz Selim Köşger ve AK Parti Bingöl Milletvekili Enver Fehmioğlu, hastanede yaralıları ziyaret etti.



Hastane çıkışında gazetecilere açıklama yapan Köşger, Güzeldere köyü kırsalında 2 teröristin görülmesi üzerine operasyon başlatıldığını belirtti.



Köşger, 'Güvenlik korucularımızın da içerisinde bulunduğu tim, dönüş sırasında akşam saatlerinde pusuya düşürüldü. Bir güvenlik korucumuz şehit oldu, Allah rahmet eylesin, milletimizin başı sağ olsun, milletimize sabır ve metanet diliyoruz. 4 güvenlik korucumuz hafif şekilde yaralı, hayati tehlikeleri yok. 1 astsubayımız da hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralı.' dedi.



Vali Köşger, operasyonun devam ettiğini sözlerine ekledi. Kaynak : AA