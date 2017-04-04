Başbakan Yıldırım: ’evet’ de çıksa ’hayır’ da çıksa başımızın üstünde yeridir

Burada davetlilere hitap eden Başbakan Yıldırım, '15 yıl boyunca Türkiye'nin her alanda standartlarını yükseltecek, itibarını içeride ve dışarıda artıracak birçok işe, projeye, hizmete imza attık, atmaya devam ediyoruz. Türkiye'nin sahip olduğu kültürel mirası, estetik değerleri ve medeniyet birikimini koruyarak, güçlenmesini hayati derecede önemsedik. Hükümet olarak bizim kalkınma vizyonumuz, hiçbir zaman ekonomiyle sınırlı olmadı. Türkiye'nin gücüne, medeniyet birikimine uygun olarak, kültür ve sanat alanındaki kalkınma da aynı derece önemli. Ekonomik kalkınması beşeri ve kültürel kalkınmayla bütünleştirilmeyen ülkelerin gücünü devam ettirme şansı yoktur. Hükümet olarak, her zaman sanat ve sanatçının yanında olacağımızı, bir kez daha bu vesileyle ifade etmek isterim.' dedi.



'ÜMİT EDERİM Kİ BİRLEŞMİŞ MİLLETLER BU KONUYU CİDDİYETLE ELE ALIR'



Suriye'nin İdlip kentindeki kimyasal saldırı iddiasına da değinen Başbakan Yıldırım; 'Bu sabah Suriye'de İdlib'de yaşanan insanlık dışı vahşet, maalesef bütün hepimizi derinden şok etti. Bir rejimin başındaki adam, kimyasal gazları çocukların, kadınların üzerine göndermekten zerre kadar maalesef endişe etmedi. O çocukların cansız bedenleri gözümüzün önüne geldiğinde, gözleri açık size gülümseyen o masum yüzlerinin, onun hesabını bu insanlık veremez. Ümit ederim ki Birleşmiş Milletler bu konuyu ciddiyetle ele alır ve Suriye'deki bütün kimyasal silahların imha edilmesi yönünde önemli bir adım atar ve bunu yapanlara da gereken cezayı insanlık adına verir. Bu konuda zayıf da olsa ümidimizi muhafaza ediyoruz.' şeklinde konuştu.







'BÖLGEMİZDE HER GÜN TAHMİNLERİ ALTÜST EDECEK DEĞİŞİKLİKLER YAŞANIYOR'



Başbakan Yıldırım sözlerini şöyle sürdürdü: 'Bölgemizde her gün tahminleri altüst edecek değişiklikler yaşanıyor. Bu değişiklikler, hiç de yürek ferahlatıcı, iç açıcı değişiklikler değil. Suriye'yi konuşurken, bir bakıyorsunuz Irak'ta Kerkük'te bir oldu bittiyle karşı karşıya geliyoruz. Kerkük'ün geleneksel tarihi yapısını değiştirecek ve oradaki Türkmenleri, Arapları yok sayarak, filli durum yapılarak, buranın Kuzey Irak Kürt Yönetimine dahil edilmesi, Türkiye açısından asla kabul edilebilir bir şey değildir. Tarihi bağları itibarıyla Türkmen yurdu olan Kerkük'ün bir oldu bittiyle elde edilmesi ve oradaki Türkmenlerin, Arapların yok sayılması, bölgede yeni karışıklıkların, yeni ihtilafların bir anlamda kıvılcımını oluşturmaktadır. Türkiye olarak bu konudaki hassasiyetimizi, Irak'ın bölünmez bütünlüğü çerçevesindeki görüşümüzü, net olarak ortaya koyduk. Bu oldu bittiye asla rıza göstermeyeceğimizi, ilgili taraflara ilettik.'



'KARAR MİLLETİNDİR'



Anayasa değişikliği referandumu ile ilgili konuşmasında Başbakan Yıldırım: 'Karar milletindir. 'Evet' de çıksa 'hayır' da çıksa başımızın üstünde yeridir. Biz 'evet' çıkmasının, ülkemiz için milletimiz için gelecek nesillerimiz için daha yararlı olacağını düşünüyoruz. 15 yıllık tecrübemiz, bize bunu söylüyor. Dilimizin döndüğünce biz bunu anlatmaya çalışıyoruz ama kararı verecek olan vatandaşlarımızdır.' ifadelerini kullandı.







MUSTAFA CECELİ: 'EVET' DİYECEĞİMİ BELİRTMİŞTİM



Dolmabahçe Başbakanlık Ofisi'ndeki toplantı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan şarkıcı Mustafa Ceceli, sanat camiasının fikir ve düşüncelerine başvurmanın önemli olduğunu ifade etti.



Ceceli, sanatçıların beklentilerinin dinlenilmesinin önemini vurgulayarak, 'Haliyle göz önünde insanlar olarak, herkes bize görüşlerimizi soruyor. Ben de zaten 'evet' diyeceğimi beyan etmiş birisiyim. 18 maddeyi incelediğim için zaten böyle bir karar verdim. Toplumun her kesimiyle temas kurmak önemli. Bunu her tarafın yapmasını isterim. Keşke başkaları da bizi davet etse.' diye konuştu.



Oyuncu ve sunucu Şoray Uzun ise anayasa değişikliğiyle ilgili bilgisi olduğunu, değişiklikle ilgili araştırmalar yaptığını ve konuya vakıf olduğunu belirtti.

Bu buluşmaların çok faydalı olacağını anlatan Uzun, 'Hatta daha kapsamlı, geniş olması gerektiğini düşünüyorum. Önemli bir süreç, önemli bir referandum, cumhuriyet tarihimizde bir dönüm noktası. Dolayısıyla her kanadın kendini her alanda, platformda mümkün olduğunca ifade etmesi gerekiyor. Bu da o ifadelerden bir tanesi.' değerlendirmesinde bulundu.



Şarkıcı İzzet Yıldızhan da halk oylamasından sonra Türkiye'nin önünün açılacağına dikkati çekerek, 'Bizim o kadar düşmanımız var ki onun için onlara karşı birlik ve beraberlik içinde olmamız gerektiğine inanıyorum ve bundan taraf oyumu kullanıyorum ama özellikle bugün Başbakana başka bir şey soracağım. Ülker grubunun yayınlamış olduğu reklamı soracağım.' ifadelerini kullandı.



Şarkıcı Muazzez Abacı ise toplantıya davet edilmenin çok hoş olduğunu belirterek, sanatçıların görüşlerinin önemsenmesi ve buna değer verilmesinin kendilerini mutlu ettiğini söyledi.



Şarkıcı Metin Şentürk de toplantının iyi geçeceğini söyleyerek, 'İnşallah ülkemiz için güzel olan, iyi olan ve hepimiz için hayırlı olan ne varsa onları diliyoruz zaten her gün. İnşallah her şey çok hayırlı ve güzel olacak.' dedi.



'Diriliş Ertuğrul' dizisinin yapımcısı Mehmet Bozdağ da buluşmayı çok önemsediğini aktararak, 'Özellikle Türkiye'nin bu zorlu sürecinde sanatçılarla bir araya gelinip onların görüşlerinin alınmasını gayet önemsiyorum. Sanatçı sadece eser ortaya koyan değil, memleketi için derdi olan insandır. Bu yüzden ben bu buluşmayı çok önemsiyorum.' değerlendirmesini yaptı.



Şarkıcı Petek Dinçöz ise 18 aylık bir oğlu olduğunu hatırlatarak, 'Onun yarınları için, ülkem için ne iyiyse onu istiyorum. İnşallah güzel günlerimiz olacak. Bu akşam onun için buradayım.' şeklinde konuştu.

