115 bin KOBİ’ye 3 milyar kredi

Özlü, Düzce'de gazetecilerle bir araya geldi. Özlü, her şeye rağmen Türkiye'nin büyüdüğünü vurgulayarak, büyüme oranlarının Avrupa Birliği ve ABD ortalamasının üzerinde olduğunu, AB ülkelerinin yaklaşık yüzde 1.6 ortalama oranında büyüme kaydettiğini, Türkiye'nin ise 1.5 puana yakın büyüme gösterdiğini aktardı.



100 BİN İŞLEM TAMAM



Bakan Özlü, işletmelere destek alanında yapılan icraatlara değinerek, şunları söyledi: "İki önemli karar alındı. Bunlardan biri büyük firmalarımıza destek sağlamak amacıyla 250 milyar liralık kredi paketi hazırlandı, uygulamaya konuldu ve bu paket şu anda uygulamada. Bir diğer konu ise mikro ölçekli işletmelere destek sağlamak maksadıyla, KOSGEB aracılığıyla verdiğimiz kredilerdir. Bu kredilerde uygulama noktasında başlangıçta şikayetler oldu ama onların hepsi şu anda zapturapt altında. Sizinle son rakamları paylaşacağım. Bugüne kadar 460 bin 167 KOBİ'den 114 bin 675'i kredisini aldı. Bu miktar da 2 milyar 924 milyon 658 bin liradır. Yani yaklaşık 3 milyar lira civarında sıcak para piyasaya girmiş oldu. Ne zaman oldu bu? İlk krediyi 10 Mart'ta verdik. 10 Mart'tan bugüne piyasaya 3 milyar lira civarında bu küçük işletmelere sağlanan kredi. Yine aşağı yukarı 100 binden fazla, bankalarda işlemi bitmiş, parası hazır bekleyen KOBİ'lerimiz var. Onları da inşallah bu krediyle buluşturacağız."