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St. Petersburg metrosunda patlama

Rusya'da Saint Petersburg metrosunda iki patlama meydana geldi. Patlamada 9 kişinin öldüğü, 20 kişinin de yaralandığı belirtiliyor. Putin, "Terör dahil tüm olasılıkları değerlendiriyoruz" açıklaması yaptı.

Dünya / 3 Nisan 2017 Pazartesi 15:12
St. Petersburg metrosunda patlama
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Rusya'dan bir son dakika haberi geldi.

Rusya'nın St. Petersburg kentinde metro treninde iki patlama meydana geldi.

St. Petersburg metrosunun Teknoloji Enstitüsü istasyonunda bir vagonda yerel saatle 14.30 bir patlama meydana geldi. Metrodaki ilk patlama da 'Sennaya Ploşad' istasyonunda oldu.

Metroda meydana gelen patlamada 9 yaşamını yitirdi. Rus basını 20 kişinin de yaralandığını belirtliyor.

PARÇA TESİRLİ PATLAYICI
Rus basınında yer alan haberlerde olayda parça tesirli bir patlayıcı kullanıldığı bilgisine yer veriliyor.

TÜM İSTASYONLAR KAPATILDI
St. Petersburg metrosundaki patlamanın ardından tüm metro istasyonları kapatıldı

PUTİN'DEN İLK AÇIKLAMA
Rusya Devlet Başkanlığı sözcüsü Dmitriy Peskov, Devlet Başkanı Putin'in olayla ilgili bilgilendirildiğini açıkladı. Putin olay ile ilgili yaptığı ilk açıklamada 'terör dahil tüm olasılıkları değerlendiriyoruz' dedi.

Federal Güvenlik Servisi FSB Başkanı'ndan rapor alan Putin, patlamalarda hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diledi.





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