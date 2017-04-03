St. Petersburg metrosunda patlama

Rusya'dan bir son dakika haberi geldi.

















Rusya'nın St. Petersburg kentinde metro treninde iki patlama meydana geldi.St. Petersburg metrosunun Teknoloji Enstitüsü istasyonunda bir vagonda yerel saatle 14.30 bir patlama meydana geldi. Metrodaki ilk patlama da 'Sennaya Ploşad' istasyonunda oldu.Metroda meydana gelen patlamada 9 yaşamını yitirdi. Rus basını 20 kişinin de yaralandığını belirtliyor.Rus basınında yer alan haberlerde olayda parça tesirli bir patlayıcı kullanıldığı bilgisine yer veriliyor.St. Petersburg metrosundaki patlamanın ardından tüm metro istasyonları kapatıldıRusya Devlet Başkanlığı sözcüsü Dmitriy Peskov, Devlet Başkanı Putin'in olayla ilgili bilgilendirildiğini açıkladı. Putin olay ile ilgili yaptığı ilk açıklamada 'terör dahil tüm olasılıkları değerlendiriyoruz' dedi.Federal Güvenlik Servisi FSB Başkanı'ndan rapor alan Putin, patlamalarda hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diledi.