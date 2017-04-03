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Paris’te terör alarmı

St. Petersburg’daki patlamadan sonra Paris’te toplu taşıma araçlarında güvenlik önlemleri artırıldı. Fransa İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Güvenlik birimlerimiz ise tam bir seferberlik anlayışı ile görevini sürdürmektedir." ifadelerine yer verildi.

Dünya / 3 Nisan 2017 Pazartesi 23:51
Paris’te terör alarmı

Fransa İçişleri Bakanlığı, St. Petersburg metrosundaki patlamadan sonra başkent Paris’te toplu taşıma araçlarındaki güvenlik önlemini artırdı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, özellikle metro istasyonları, tren garlarında güvenlik önlemlerinin artırıldığı ve buralara polisin yanı sıra ilave jandarma birliklerinin de gönderildiği bildirildi.

"Seferberlik anlayışı"

Açıklamada, "Paris bölgesindeki toplu taşıma araçlarının kullanıldığı bölgelerde, ön tedbir amacıyla güvenlik önlemleri yeniden artırılmıştır. Bakanlık olarak biz büyük bir dikkat, güvenlik birimlerimiz ise tam bir seferberlik anlayışı ile görevini sürdürmektedir." ifadesine yer verildi.

6 farklı bölgeye saldırı düzenlenmişti

Paris’te 13 Kasım 2015’te 6 farklı bölgeye düzenlenen ve 130 kişinin ölümüne yol açan terör saldırılarının ardından ülkede olağan üstü hal uygulaması ilan edilmişti.

Geçen yıl 14 Temmuz Nice kentinde düzenlenen ve 84 kişinin ölümüne yol açan terör saldırısın ardından ise sonlandırılması düşünen olağan üst hal uygulaması yeniden uzatılmıştı.

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