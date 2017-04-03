Trakya Gümrük Ve Ticaret Bölge Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, İpsala Gümrük Sahası içerisinde iletişim hatlarında meydana gelen arıza nedeniyle işlemler yapılamadığı belirtildi.



Açıklamada, şöyle denildi: 'Arızanın önümüzdeki saatlerde giderileceği tahmin edilmekte olup, arızanın giderilmesine müteakip işlemlere devam edilecektir. İpsala Gümrük Kapımızı kullanacak yolcu ve şoförlerimizin giriş-çıkış işlemleri için diğer gümrük kapılarımızı kullanmaları önemle tavsiye olunur.'



GEÇİŞLER YENİDEN BAŞLADI



İpsala Sınır Kapısının Telekom hatlarından kaynaklı sorun nedeniyle duran geçişleri yeniden başladı.



Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, İpsala Gümrük Sahası içerisinde Telekom hatlarında meydana gelen arızanın giderilmesinin ardından, sınır kapısından geçişler tekrar başladı.

Kaynak : AA