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Havalimanı müdürü FETÖ'den gözaltında

Antalya'nın Gazipaşa İlçesi'nde FETÖ/PDY operasyonunda aralarında Gazipaşa - Alanya Havalimanı müdürünün de bulunduğu 5 şüpheli gözaltına alındı.

3. Sayfa / 3 Nisan 2017 Pazartesi 14:11
Havalimanı müdürü FETÖ'den gözaltında

Gazipaşa'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 5 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Gazipaşa- Alanya Havalimanı Müdürü C.A. ile Gazipaşa Devlet Hastanesi'nde doktor A.A., esnaf A.Y. ve M.T. ile itfaiye işçisi G.C.Y., Sabah yapılan operasyonlarda gözaltına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan şüpheliler Gazipaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi. Şüpheliler daha sonra işlemleri için İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Gözaltı sayısının artabileceği belirtildi. Kaynak : DHA

Devlet HastanesiEmniyet Müdürlüğü


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