Gökçek: Madem kontrollü darbeydi niye Yeni Kapı'ya katıldı?

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek NTV ekranlarında sorularını yanıtladı.



Başkan Gökçek, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'kontrollü darbe' ve 'İktidarda 120-180 ByLock'çu olduğu biliniyor' iddialarına yanıt verdi.



'İSİMLERİ AÇIKLASIN'



Melih Gökçek, Sol Siyaset FETÖ ilişkileri adlı kitabının ortaya çıktıktan sonra Kılıçdaroğlu'nun inanılmaz bir telaşa düştüğünü savundu. Gökçek, 'Çünkü burada FETÖ-CHP işbirliği bütün çıplaklığı ortada. Onun için sırt ortalığı bulandırmak için saçma sapan şeyler söylemeye başladı. Madem bunları biliyorsun o zaman açıkla. Neden açıklamıyorsun?' dedi.



Kılıçdaroğlu'na, '16 Nisan'dan önce açıklada' diye seslenen Başkan Gökçek, 'Palavra atıyor. Bu sıralarda öylesine çelişkiler yumağı var ki... Kılıçdaroğlu konulardan da anlamıyor, hayatının en büyük yanlışlarını yapıyor. Kılıçdaroğlu daha bu sistemin başbakanlığı kaldırmak üzere kurulduğunun farkında değil. Bu kadar aciz, bu kadar zavallı bir muhalafet lideri. O yüzden bu adamın sözlerini ciddiye almamak lazım. Doğru söylüyorsan çık meydana ver isimlerini. Yalan' ifadelerini kullandı.



'MADEM KONTROLLÜ DARBEYDİ NİYE YENİKAPI'YA KATILDI?'



Melih Gökçek, Kılıçdaroğlu'nun 'kontrollü darbe' iddiasına ilişkin de, 'Bunu 5 yaşındaki bir çocuk söyler mi? Siyasetin de bir seviyesi, mantığı var. Saçmalıkta zirve yapıyorlar' dedi ve ekledi: 'Madem kontrollü darbeydi niye Yeni Kapı'ya katıldı?'

Kaynak : Beyaz Gazete Özel