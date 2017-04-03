FETÖ'nün medya ayağı davasında sanıklara tahliye kararı veren hakimler açığa alındı

Gazete Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre, geçtiğimiz günlerde FETÖ'nün medya yapılanması davasında 21 kişiye tahliye kararı veren Mahkeme Başkanı İbrahim Lorasdağı, hakimler Barış Cömert ve Necla Yeşilyurt Gülbiçim, HSYK tarafından açığa alındı.



Tahliye kararı verilen 21 sanıktan 13'ü bir başka soruşturma kapsamında, 8'i ise savcının itirazı üzerine yeniden gözaltına alınmıştı.



Davada tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilen Şarkıcı Atilla Ataş, Gazeteciler Ali Akkuş, Erkan Acar, Hüseyin Aydın, Murat Aksoy, Seyit Kılıç, Yetkin Yıldız, Gökçe Fırat Çulhaoğlu, Yakup Çetin, Bünyamin Köseli, Cihan Acar, Abdullah Kılıç ve Oğuz Usluer'in, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla, 'Anayasal düzeni değiştirmeye teşebbüs etme' ve 'Türkiye Cumhuriyeti'ni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme' suçlarından tekrar gözaltına alınmasına karar verilmişti.



Öte yandan 8 kişi hakkındaki tahliye kararı için bir üst mahkemeye itiraz eden Cumhuriyet Savcısının itirazını değerlendiren 26. Ağır Ceza Mahkemesi, Ahmet Memiş, Bayram Kaya, Cemal Azmi Kalyoncu, Cuma Ulus, Habib Güler, Halil İbrahim Balta, Büşra Erdal ve Muhammed Sait Kuloğlu hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasına karar verdi.



8 şüpheli, cezaevi çıkışında yakalama kararı gereğince hakim karşısına çıkarılmak üzere gözaltına alınmıştı.