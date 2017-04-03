Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yangın!

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Radyoloji Bölümü'nde bugün saat 13.10 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede, çıkan dumanlar Radyoloji ile birlikte birçok servisi kapladı.



Servislerde yatarak tedavi gören hastalar ve refekatçileri görevliler tarafından dışarı çıkarıldı. Çok sayıda ekip, yangına müdahale etti.