Cumhurbaşkanı Erdoğan: Fırat Kalkanı'nın devamı yeni isimlerle gelecek

Yeni operasyonların yolda olduğunu belirten Erdoğan, 'Fırat Kalkanı Harekatı'nın birinci etabını bitirdik. Terör örgütlerinin tepesine binmek için yeni harekatların hazırlıklarını yapıyoruz. Yeni operasyonlara yeni isimler vereceğiz. Terör örgütlerine hazırladığımız sürprizlerimiz var.' ifadelerini kullandı.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize'de toplu açılış törenine katıldı.



Şu sıralar burada halka hitap eden Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:



'16 Nisan'da inanıyorum ki sandıkları Rize her engellemeye rağmen patlatacak. Bugün Rize Karadeniz gibi kabına sığmıyor. Geçtiğimiz 14 yılda Rizemize 13 katrilyon lira yatırım yaptık.



Havalimanımızı en geç 2021 yılı sonunda tamamlayacağız. Havalimanı ile Rize'nin önünde yeni bir dönem başlıyor. Dünyanın en gelişmiş ülkelerinde ne varsa aynısını hatta daha iyisini milletimizle buluşturuyoruz.



Geldik 75 üniversite vardı, şimdi 181 ünivesite var. İrfan sahibi bir gençlik istiyoruz. Şimdi devrim niteliğinde bir halk oylamasına gidiyoruz. Fakat birisi çıkmış diyor ki; parlamentoyu çocuklarla mı dolduracağız.



Gençlerimize bu şekilde yaklaşım bir hakarettir. Bu hakareti biz asla kabul etmiyoruz. Gençlerin parlamentoya girmeleri bir haktır. Genç ve dinamik bir parlamento istiyoruz.



Fatih'in torunları onun izinden giderek neden parlamentoya girmesin. Karadeniz özellikle de Rize özgürlüğün kıymetini çok iyi bilir. Sizlerin desteğiyle hainlerin tuzaklarını başlarına geçirmeye devam edeceğiz.



Artık tüm dünya biliyor ki; bu milletin iradesine gem vurulmaz. Bu millet sadece secdede diz çöker başka kimseye boyun eğmez. 3-5 Avrupalı faşistin bu ülkenin onurunu incitmesine asla rıza göstermeyiz.



Batı'da bazı liderler istisna ama bazılarına sözüm var; sizler Türk milletini sindiremeyeceksiniz. Avrupa'da oy kullanan kardeşlerimizi ne kadar engellerseniz engelleyin Avrupa'daki kardeşlerim o sandıkları patlatacaklar.



Baya iyi oy kullanılıyor. Faşizmi uygulayanların torunlarına gerekli cevabı verin. Asıl cevabı Türkiye verecek. İsviçre parlamentosu önünde Türkiye Cumhurbaşkanı'nın resmi ve şakağına silah dayanmış. Ne diyor; Erdoğan'ı öldürün. Dün söyledim; dangalaklar siz kim oluyorsunuz?



Biz kefenimizi giyerek çıktık bu yola. Avrupa'daki bazı liderler ne yazık ki orada terör örgütlerini destekliyor. İsviçre'deki sosyalist parti polisin korumasında bu gösterileri yapıyor. AB üyesi ülkelerin liderleri bakıyorsunuz Vatikan'a gidiyorlar.



'VATİKAN'IN AB İLE İŞİ NE?'



Böyle bir zamanda bunların Vatikan'da işi ne? Vatikan'ın AB ile işi ne? Hepsi tek millet oldu. Türkiye'yi AB'ye almamak için ellerinden geleni yapıyorlar.



İdam kararı parlamentodan geçerse onaylarım. Gerekirse referanduma da gidilir.



15 Temmuz'da benim o vatandaşımın elinde silah mı vardı? Bayrak vardı bayrak. Tanklar vatandaşlarımın üzerine gelirken ne zannediyorlardı acaba. Milletin üzerine gidin onlar dağılacak diye düşünüyorlardı. Dağıldılr mı? FETÖ bu ülkenin İstiklal Marşı'nı bile bilmiyor. Gençler o gece göğüslerini siper ettiler.



'BASKILARA DAYANAMADIĞI İÇİN GELDİ'



15 Temmuz'da Marmaris'ten İstanbul'a geldim. Ben de milletimle birlikte oldum. O sırada birileri kaçıyordu. Havalimanında iniyor ve Bakırköy İlçe Başkanı'nın evine gitti. Dursaydın orada. Aslında 7 Ağustos'a bile gelmeyecekti. Baskılara dayanamadı, son gün geleceğini iletti.



'BEDELİNİ ÖDEYECEKSİNİZ'



249 şehidimizin bedelini ödeyeceksiniz. Kimi Avrupa ülkelerinin de bu hainlere arka çıktığını görüyoruz. Onlar size ne kadar arka çıkarsa çıksın sizi kurtaramayacaklar. PKK gibi sizin de inlerinize girdik daha da gireceğiz. Devletin sağında solunda saklananlar varsa onları da çıkaracağız.



'NE YAZIK Kİ SAAADET'İN BAŞINDAKİ TAKIM DA HAYIR DİYOR'



Kimlerin hayır dediğini biliyoruz. CHP, PKK'nın desteğindeki parti hayır diyor. Ne yazık ki Saadet'in başındaki takım da hayır diyor. Ama ben Saadet'e gönül vermiş kardeşlerimi tefrik ediyorum. Gelin 16 Nisan'da reformu gerçekleştirelim. 12 Eylül darbesine hayır diyenlerin bugün evet demesi gerekir. 16 Nisan'da tüm terör örgütlerinin heveslerini kursaklarında bırakıyor muyuz?



'TÜRKÇE MANŞET ATA ATA TÜRKÇE'Yİ ÖĞRENDİLER'



Avrupa evet diyen 3 kişinin bir araya gelmesine izin vermezken hayır diyenlere kapılarını sonuna kadar açılar. Televizyonlardan sürekli bize saldırıyorlar. Ama ben halkıma güveniyorum. Türkçe manşet ata ata Türkçe'yi öğrendiler.



'ANA MUHALEFETİN BAŞINDA BÖYLE BİRİ OLMASI BİZİM İÇİN İYİ'



Ana muhalefetin başında böyle birisinin olması bizim için iyi. Millet dersini veriyor. 7 seçime girdi 7'sini de kaybetti hala başında duruyor. Batı'da 2 seçim kaybeden partisinin başında durmaz çeker gider.'



KILIÇDAROĞLU'NUN AÇIKLAMALARI



Bir başkası, güya tecrübeli siyasetçi, peygamberlere hakaret ediyor. Ey Baykal yazıklar olsun sana. Genel Başkanları da 15 Temmuz'a 'kontrollü darbe' diyecek, elinde dosyalar varmış. Varsa dosya açıkla, 16 Nisan'dan sonra sana bir faydası olmaz, şimdi açıkla. Ama işi gücü yalan. Ama senin de mumun yatsıya kadar yanacak. Sandık demek bunlar için kabus. Kaçış yok bu kabusu yaşayacaklar. Onların kabusu, benim milletin bayramıdır.



'KAN KUSTURDUK, İNLERİNE GİRDİK'



Cumhurbaşkanı Erdoğan ardından Trabzon'daki toplu açılış töreninde halka seslendi. Erdoğan'ın buradaki açıklamalarından öne çıkanlar ise şöyle:



'Şu anda çok büyü mücadele veriliyor. Ama bunlara kan kusturduk, inlerine girdik. Silahlı kuvvetlerimiz, polislerimiz, korucularımız büyük işler başardı. Şu anda binlerce terörist öldürüldü. Tabii ki şehitler oluyor. Bu sıradan bir makam değil. Onların gıdası Allah'tan makamı Allah'tan... Peygamberimize en yakın makamdan onlar. Onların ailesi olmak bambaşka bir mükafat. Rabbim bizleri de inşallah bu makamla ödüllendirsin. 2 yılda Trabzon 21 şehit verdi.



16 Nisan aynı zamanda şehitlerimizin katilleri için bir fermanın da yazılacağı gündür. Sayın Kılıçdaroğlu idama varım diyor, Bahçeli hükmünü vermişti, Sayın Yıldırım'ın da düşüncesini biliyorum. İdam cezası parlamentodan geçerse ben bunu tereddütsüz onaylarım. Avrupa Birliği ne der, George, Hans, Helga ne der beni enterese etmez. Beni Ayşe, Fatma, Mehmet ne der, Allah ne der o ilgilendirir.



Benim 249 şehidimin kanını kim geri getirecek. Ailelerinin gözyaşlarını kim dindirecek. Ama siz Amerika'da ne yapıyorsunuz, yatırıyorlar anında hallediyorlar. Gerekirse idam için de referandum yaparız. Milli irade idam diyorsa bu iş bitmiştir.



F-16'lar bomba yağdırırken benim gençlerim kaçıp gittiler mi? Tankların altına yattılar. Fakat duydum ki Sayın Kılıçdaroğlu, ben Yeşilköy'e gelirken oradan başka yere geçmiş. Kaçmasaydın. Ben de Yeşilköy'e indirm, üzerimizden helikopterler geçiyordu. Lider olmak kolay değil. Eğer bir lider taşın arkasına saklanırsa ordu dağın arkasına saklanır. Ama onlar böyle bir terbiye almamışlar. Nereye gitmiş, Bakırköy ilçe başkanının evine gitmiş. 16 Nisan bunlara ders verme günüdür.



'SAADET BU HALE GELSİN İSTEMEZDİM'



İmralı, PKK, FETÖ hayır diyor... Sayın Kılıçdaroğlu da hayır diyor. Saadet'in başındaki birileri de onlarla birlikte hayır diyor. İstemezdim onlar bu hale gelsin. Kadere bak kimler kimlerle yan yana geliyor. Nereden nereye, ne oldum deme ne olacağım de. Hep bunlar imtihan.



Türkiye'yi bin yıllık soydaşlarından koparmaya çalışanların telaşını görüyorsunuz. Irak'ı, Suriye'yi, Balkalar'ı, Kafkaslar'ı sanki bizimle ilgisi yokmuş gibi gösterenler biz onlarla kucaklaştıkça kuduruyorlar. Bu ülkede tek bir çakıl taşına göz dikenlerin gözünü çıkarır mıyız? Bu milletin birliğini bozmak için fitne çıkartanların dersini verir miyiz?



'YENİ HAREKATLARIN HAZIRLIĞINI YAPIYORUZ'



Suriye'de El Bab'ın da teröristlerden temizlenmesiyle Fırat Kalkanı Harekatı'nın birinci etabını sona erdirdik. Şu anda bitti. Bundan sonra da olacaktır. Şimdi diğer bölgelerde de terör örgütlerinin tepesine binmek için yeni harekatların hazırlıklarını yapıyoruz. Yeni harekatlara yeni isimler vereceğiz. Baharı bekleyen tüm terör örgütlerine, PKK'sıyla, YPG'siyle DEAŞ'ıyla FETÖ'süyle çok güzel sürprizlerimiz var. Önümüzdeki aylar, Allah'ın izniyle Türkiye'nin ve Türk milletinin baharı, teröristlerin ise kara kışı olacaktır. Biz terör örgütleri üzerinden kurulan oyunu bozacağız. Türkiye bir asır önce aynı taleplerle karşımızdaydı. Hasta adam dedikleri ülkeyi ellerinde cetvelle parsel parsel böldüler.



'16 NİSAN SONRASI GEÇ KALIRSIN'



CHP'ye ne oluyor da hayır diyor? CHP sadece hayır demekle kalmıyor. tepesindeki yöneticelere söylüyorum; işi kötü yerlere götürüyorlar. Bir CHP milletvekili 16 Nisan'da evet çıkarsa biz bunları İzmir'e kadar kovalayıp denize dökeceğiz diyor. Sen gerizekalı mısın? Sen kiminle aşık atıyorsun? Genel başkanları da kontrollü darbe diyor. Kılıçdaroğlu elinde FETÖ ile ilgili dosya varsa çık açıkla. 16 Nisan'dan sonraya bırakırsan geç kalırsın. Sen önce milletvekillerine hesap sor. Denize dökermiş, terbiyesize bak ya. Biz bu tipleri denize falan dökmeyeceğiz. Biz bunları inşallah siyaset müzesine koyacağız. Bunlar ibretlik, türlerinin son örneği. Bu densizlere ağzının payını vermek için hazır mısınız?'