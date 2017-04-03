Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 'darbe' cevabı

Rize'de toplu açılış töreninde bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, '15 Temmuz kontrollü bir darbe girişimiydi' diyen CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na cevap verdi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi;



İŞİ GÜCÜ YALAN



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 15 Temmuz'a kontrollü darbe diyor. Elinde dosyalar varmış, dosya varsa açıkla. 16 Nisan'dan sonra sana bir faydası olmaz şimdi açıkla. Ama işi gücü yalan. Senin de mumun yatsıya kadar yanacak. Sandık demek bunlar için kabus kaçış yok. Bu kabusu yaşayacaklar.



Kılıçdaroğlu'ndan skandal açıklama Kaynak : Beyaz Gazete Özel