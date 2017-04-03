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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 'darbe' cevabı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun 'kontrollü darbe' açıklamasına çok sert karşılık verdi. Erdoğan "Elinde belge varsa açıkla" dedi.

Siyaset / 3 Nisan 2017 Pazartesi 14:50
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 'darbe' cevabı
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Rize'de toplu açılış töreninde bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, '15 Temmuz kontrollü bir darbe girişimiydi' diyen CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na cevap verdi. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi;

İŞİ GÜCÜ YALAN
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 15 Temmuz'a kontrollü darbe diyor. Elinde dosyalar varmış, dosya varsa açıkla. 16 Nisan'dan sonra sana bir faydası olmaz şimdi açıkla. Ama işi gücü yalan. Senin de mumun yatsıya kadar yanacak. Sandık demek bunlar için kabus kaçış yok. Bu kabusu yaşayacaklar.

Kılıçdaroğlu'ndan skandal açıklama Kaynak : Beyaz Gazete Özel

15 Temmuz Darbe GirişimiCumhurbaşkanıKemal KılıçdaroğluRecep Tayyip Erdoğan


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