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CHP'li Bozkurt: Sözlerim çarpıtıldı

CHP'li Hüsnü Bozkurt, katıldığı bir programda 'evet' oyu verecek olanları tehdit etmişti. CHP'li vekil yeni açıklamasında "sözlerimin arkasındayım" dedi.

Siyaset / 3 Nisan 2017 Pazartesi 14:21
CHP'li Bozkurt: Sözlerim çarpıtıldı

CHP'nin kanalı olarak bilinen Halk TV'de, Uğur Dündar'ın moderatörlüğünü yaptığı Halk Arenası programına, CHP'li Hüsnü Bozkurt konuşmacı olarak katılmıştı.

'YEDİ SÜLALENİZİ İZMİR'DEN DENİZE DÖKERİZ'
Bozkurt '16 Nisan'da %60-65 Hayır çıkacak. Ama evet çıksa bile yine Samsun'dan çıkarız ve sizi de yedi sülalenizi de İzmir'den denize dökeriz. Ortalığı yıkarız ama yine de devleti yönetmenize izin vermeyiz' diyerek tehdit etmişti.

SORUŞTURMA AÇILDI
Bozkurt'un bu sözlerine birçok kesimden tepki geldi. Ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçundan hakkında soruşturma başlatıldı.

'SÖZLERİM BAĞLAMINDAN KOPARILDI'
CHP Konya Milletvekili Hüsnü Bozkurt, katıldığı programdaki açıklamaları nedeniyle hakkında başlatılan soruşturmayla ilgili 'O programdaki tüm sözlerimin arkasındayım. Sözlerim, ülkemizi bölmek isteyenlere, emperyalist güçlere ve işbirlikçilerine. 1 saatlik konuşmamın tek bir cümlesini bağlamından koparıp çarpıtarak 'Evet, diyenleri denize dökecekmiş' diye bir yalanla beni karalamaya çalışanların amacını anlıyorum' dedi.

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MilletvekiliUğur DündarCumhuriyet BaşsavcılığıChp


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