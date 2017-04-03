CHP'li Bozkurt: Ben asla evet diyenleri denize dökeceğiz demedim

CHP Konya milletvekili Hüsnü Bozkurt, ''Bizim büyüklüğümüz oy'la ölçülemez, biz bu ülkenin sahibiyiz, Evet çıkarsa bedelini ödetiriz, evet çıkarsa hepinizi denize dökeriz ' demişti.



' ÖYLE DEMEDİM, DEMEM '



Halk TV'de Uğur Dündar'ın programına telefonla bağlanan Bozkurt, ' Ben asla evet diyenleri denize dökeceğiz demedim, demem. Aklımın ucundan geçmez. bu bir anayasa referandumudur, sandık gelmiştir, evet de diyen hayır da diyen bu ülkenin aziz ve makbul yurttaşlarıdır ' dedi.

Kaynak : Beyaz Gazete Özel