CHP'li Bozkurt: Ben asla evet diyenleri denize dökeceğiz demedim

Halk TV'de Uğur Dündar'ın programına bağlanan Bozkurt, ' Ben asla evet diyenleri denize dökeceğiz demedim, demem" dedi.
CHP Konya milletvekili Hüsnü Bozkurt, ''Bizim büyüklüğümüz oy'la ölçülemez, biz bu ülkenin sahibiyiz, Evet çıkarsa bedelini ödetiriz, evet çıkarsa hepinizi denize dökeriz ' demişti.
' ÖYLE DEMEDİM, DEMEM '
Halk TV'de Uğur Dündar'ın programına telefonla bağlanan Bozkurt, ' Ben asla evet diyenleri denize dökeceğiz demedim, demem. Aklımın ucundan geçmez. bu bir anayasa referandumudur, sandık gelmiştir, evet de diyen hayır da diyen bu ülkenin aziz ve makbul yurttaşlarıdır ' dedi.
Kaynak : Beyaz Gazete Özel