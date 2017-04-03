USD (Alış - Satış) : 3,64 - 3,64 EURO (Alış - Satış) : 3,88 - 3,89

Başbakan Yıldırım: Dağa çıkış azaldı

TRT canlı yayınında açıklamalarda bulunan Başbakan Yıldırım, "Dağa çıkış yüzde 87 azaldı" dedi.

Siyaset / 3 Nisan 2017 Pazartesi 20:47
Başbakan Yıldırım: Dağa çıkış azaldı
Video için tıklayın

Başbakan Binali Yıldırım, TRT ekranları ve radyolarında Erhan Çelik'in gündeme dair sorularını cevaplıyor.

'DAĞA ÇIKIŞ YÜZDE 87 AZALDI'

Terör mücadele konusunda taaruz taktiğine geçildiğini söyleyen Başbakan, 'Son bir yılda aldığımız kararda terörle mücadele konusunda savunma değil taaruz taktiği uygulanacak. Yaz kış demeden her yerde peşlerinden gidiyoruz. Şu anda bir panik hali var. Dağa adam çıkaramıyorlar. Yüzde 87 oranında dağa çıkış azaldı.' dedi.

BaşbakanBinali YıldırımErhan Çelik


YAZARLARTAMAMI
Süleyman Beledioğlu

Dikkatimiz Alışkanlıklarımızdan Etkilenir

Süleyman Beledioğlu
Mehmet Orhan

İYİ DÜŞÜN TÜRKİYE!

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

Soner Yalçın sen ne ayaksın?

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı