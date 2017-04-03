Başbakan Yıldırım: Dağa çıkış azaldı

Başbakan Binali Yıldırım, TRT ekranları ve radyolarında Erhan Çelik'in gündeme dair sorularını cevaplıyor.



'DAĞA ÇIKIŞ YÜZDE 87 AZALDI'



Terör mücadele konusunda taaruz taktiğine geçildiğini söyleyen Başbakan, 'Son bir yılda aldığımız kararda terörle mücadele konusunda savunma değil taaruz taktiği uygulanacak. Yaz kış demeden her yerde peşlerinden gidiyoruz. Şu anda bir panik hali var. Dağa adam çıkaramıyorlar. Yüzde 87 oranında dağa çıkış azaldı.' dedi.