Başbakan'dan Kılıçdaroğlu'na sert yanıt: Yazıklar olsun

Başbakan Binali Yıldırım, Ankara İvedik OSB'de sanayi esnafıyla buluşmasında konuştu.



Yıldırım'ın açıklamalarından satır başları şöyle:



''Ana muhalefet partisi Genel Başkanı, bugünkü konuşmasında diyor ki '15 Temmuz kontrollü bir darbe girişimidir.' Ne demek kardeşim? Kontrollü darbe girişimi ne demek? Bu şehitlerimize karşı hakaret değil mi, onların yakınlarını incitmek değil mi, gazilerimize karşı yapılan hadsizlik değil mi? Ne demek kontrollü darbe? Yani 'Bu darbeyi birileri özel olarak kurguladı, uçaklar bombaladı, ağır silahlar, tanklar, tüfekler çıktı milletin üzerine ateş etti, bunu da birileri yaptı'. Böyle bir iddiayı ortaya koyan bunu ispatla mükelleftir. Bu millete kimse hakaret edemez. Bu millet bir destan yazmıştır.



Efendim 9'da darbe mi olurmuş sana sorsalardı saatini. Şu kepazeliğe bak. Türkiye uçurumun kenarından dönmüş 15 Temmuz acaba darbe miydi değil miydi? Hiç yeri zamanı olmayan bir konuyu gündeme getiriyor. Yazıklar olsun başka bir şey demiyorum. Senin onlardan farkın ne? Bu FETÖ'cü alçakların arkasında durmayı artık bırak. Onlara karşı bir zaafın mı var?



''ÇÖZÜM MÖZÜM YOK KARDEŞİM''



Bana diyorlar ki, 'çözüm.' Çözüm mözüm yok kardeşim. Çözüm, ay yıldızlı bayrak. Bu bayrağın altında 80 milyon yaşayacak, o kadar basit. O alçak örgütleri milletle aramızdan atacağız."



Yıldırım, CHP Konya Milletvekili Bozkurt'un açıklamaları için ise ''Alçak. Kimsin sen? Türk milletine hakaret ediyorsun haddini bil'' dedi.



CHP'Lİ BOZKURT NE DEMİŞTİ?



Bozkurt'un konuk olduğu bir televizyon programındaki açıklamaları tartışma konusu olmuştu.



CHP milletvekili programda şu ifadeleri kullanmıştı:



"Evet çıkmayacak adım gibi eminim. Bu millete güvenmek gerek. Bizim kitabımızda umutsuzluk yok. En az yüzde 60-65 hayır çıkacak ama de ki evet çıktı. Kimse heveslenmesin kardeşim, biz yine Samsun'dan başlarız Amasya'ya gideriz Sivas'a gideriz Ankara'ya geliriz buradan İnönü'ye, Sakarya'ya, Dumlupınar'a sizi İzmir'e kadar kovalamazsak anamızdan emdiğimiz süt helal olmasın. Sizi de sizin yedi göbek sülalenizi de bütün emperyalistleri de İzmir'den denize dökeriz.''









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