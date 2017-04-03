Bakan Çavuşoğlu Açıklaması 'Rusya İle Dayanışma İçindeyiz'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Kültür Merkezi’nde muhtarlarla gerçekleştirdiği toplantının ardından gazetecilerin sorularını cevaplandırdı. Çavuşoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “15 Temmuz kontrollü darbe girişimidir” iddialarına tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu’nun referandum öncesi ne dediğini, ne diyeceğini şaşırmış bir durumda olduğunu söyleyen Bakan Çavuşoğlu, “Sanırım anket sonuçlarını da görüyor. Bugüne kadar referandum sürecinde söylemediği yalan, atmadığı iftira kalmadı. Kimin kontrolünde olmuş. Kendisinin de 17-25 Aralık sonrasında yakın ilişki içinde olduğu FETÖ’nün kontrolünde, FETÖ’nün hainleri bu darbe girişimini gerçekleştirdi. Ve millet darbeyi durdurdu. Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, çağrısıyla, Başbakanımızın da dik duruşuyla bu millet hain darbe girişimini canıyla, kanıyla, şehidiyle, gazisiyle ellerinde Türk bayrağıyla engellemiştir” dedi.



SON GÜNLERDE BAZI ŞEYLER YAYILIYOR, HERHALDE KILIÇDAROĞLU DA BU PROJENİN BİR PARÇASI!



“Referandum öncesi Kılıçdaroğlu saçmaladı, saçmalıyor” diyen Kılıçdaroğlu, “Belki yalanı biter de doğruyu söyler diye bekliyoruz ama yalan üretmekte de sıkıntısı yok. Ya kendi yeteneği ya da danışmanları çok bu konuda. Maalasef bir yalan makinesine dönüştü, utanç verici durum. Varsa elinde bir belge, bilgi bunu paylaşsın. Yoksa yine son günlerde milleti paniğe sürüklemek için şeyler yayılıyor. Kılıçdaroğlu da herhalde bu projenin bir parçası. Yoksa elinde bilgi belge olmadan referandum sürecinde saçma sapan açıklamalar yapmaz. Hiç bunların Kılıçdaroğlu’na faydası yok. Millet gerçeği biliyor. Referandumda 16 Nisan’da sadece PKK’ya, FETÖ’ye değil, Avrupa’da Türkiye’nin referandumunda taraf tutanlara ve ‘Türk milletine şöyle karar ve böyle karar ver’ diyenlere de, Kılıçdaroğlu’na iyi bir ders verecek daha önceki seçimlerde verdiği gibi. Millet nasıl güvensin böyle yalan makinesine dönüşmüş siyasetçilere. Sonra da diyorlar ki, ‘Millet bize yetki vermedi.’ Tabi ki vermez millet” diye konuştu.





Kaynak : İHA