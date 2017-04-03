Ankara'yı kana bulayan FETÖ'cü pilotlar ve savunmaları

Hasan Hüsnü Balıkçı'nın 16/07/2016 tarihinde saat 02:35'te ASLAN-5 kodunu kullanan 94-0105 kuyruk numaralı F-16 uçağı ile pilot Uğur Uzunoğlu ile birlike TBMM'ye 1 adet GBU-10 bombası attı, TBMM'de 32 kişı yaralandı.



İFADESİ: '141. Filodaki desk denilen birimden bize koordinat verildi. Bu koordinatı veren kişi kurmay yüzbaşı Ahmet Tosun'du. Koordinatı enlem boylam olarak Ahmet Tosun verdi. Uçağımdaki 2'nci pilot yüzbaşı Uğur Uzunoğlu enlemi boylamı uçağa girdi. Bu sırada yüzbaşı Ahmet Tosun, 'Bu hedef TBMM'nin önündeki bahçe' diye söyledi. Sonra Uğur Uzunoğlu bu hedefi görüntülü olarak çalıştı. Hedefin neresi olduğuna görüntülü olarak sniper cihazından baktı. Alanı kendisi işaretledi. Daha sonra 141. Filodaki Ahmet Tosun'a 'Meclisin önündeki bahçe, hedef mütabık mıyız?' diye sordu. Ahmet Tosun 'Mutabıkız doğrudur' dedi. Daha sonra ben hedefe 1 adet LGB isimli lazerle işaretlenen noktaya giden bombayı bıraktım. 1 adet LGB bombası bıraktım.'



MEHMET ÇETİN KAPLAN



Savunmasını iddianame yazıldıktan sonra yargılama aşamasında yapacağını söyleyen Pilot Kaplan 16 Temmuz'da saat 23:18'de ASLAN-1-2 numara kodunu kullanan 94-0110 kuyruk numaralı F-16 uçağı ile yanında pilot Ertan Koral ile Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığı'na 1 adet GBU-10 bombası attı. Bombalama sonucunda 7 kişi şehit oldu 5 kişi yaralandı.



ERTAN KORAL



Pilot Koral ise ifadesinde 'Ben Mehmet Çetin Kaplan'la birlikte D Grubu uçağı binip ikinci sırada havalandık, ilk kalkan ise Mustafa Azimet'linin bulunduğu uçaktı, havada yaklaşık 2 saat kaldıktan sonra bizim bulunduğumuz uçakta Mehmet Çetin Kaplan bombayı attı. Nereye attığını bilmiyordum. Haberlerden öğrendiğim kadarıyla Emniyet Havacılık Dairesine atıldığını öğrendim.'



GÖLBAŞI ÖZEL HAREKAT KOMUTANLIĞI VE TÜRKSAT



16/07/2016 tarihinde ASLAN-3 kodunu kullanan 93-0691 kuyruk numaralı F-16 uçağı ile pilot Uğur Uzunoğlu ile Hüseyin Türk birlikte saat 00:00:33'te bir adet GBU-10 bombasını Gölbaşı ilçesinde bulunan Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekat Daire Başkanlığı'na attı. 44 kişi şehit oldu, 36 kişi yaralandı.



'GÖREREK VE DALARAK ATTIM FETÖ ÜYESİYİM'



Pliot Üsteğmen Müslüm Macit 6/07/2016 tarihinde saat 06:19'da ASLAN-6 kodunu kullanan 93-0671 kuyruk numaralı F-16 uçağı ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi yakınındaki köprülü kavşağa ve külliye yakınındaki otoparka toplam 2 adet MK-82 bombası attı, bombalama sonucunda 15 kişi şehit oldu, 7 kişi yaralandı.



İFADESİ: 'İlk ifademde uçuş yapmadığımı söyledim. Sonra insanların öldüğünü öğrenince ek ifade vermek istedim. Ben FETÖ üyesiyim ve okul yıllarında cemaate girdim. Olay günü de Karakuş (Yarbay Hakan Karakuş) bana koordinatları verdi. Sonra tarif etti. Önce kavşağa bir tane MK 82'yi görerek ve dalarak attım. Sonra tekrar havalandım. Bu sefer de Cumhurbaşkanlığı Külliyesinin oradaki camiyakınlarına dalarak ve görerek atış yaptım. Bu sırada kuleden Karakuş ile irtibat halindeydim. Onun talimatıyla atış yaptım. Caminin yanına da bir bomba attım. Erzurum'dan kalkan uçaklar beni önlemeye geldiler.'



'PODTAN BAKTIĞIMDA PATLAMAYI GÖRDÜM'



16/07/2016 tarihinde saat 00:00:33'de ASLAN-3 kodunu kullanan 93-0691 kuyruk numaralı F-16 uçağı ile yanında pilot Hüseyin Türk olduğu halde Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekat Daire Başkanlığı'na 1 adet GBU-10 bombası bombası attı. Bombalama sonucunda 44 kişi şehit oldu, 36 kişi yaralandı.



İFADESİ: 'Hüseyin Türk ile berabare kuyruk kodunu bilmediğim bir uçak ile havalandık. A9 bölgesine gitmemiz istendi. A9 bölgesinin koordinatlarının neresi olduğunu o anda bilmiyordum, sonrasında buranın Ankara'nın güneyinde olan Gölbaşı ilçesi olduğunu anladım. Bu esnada bana verilen koordinata bizden önce kalkan kol tarafından olduğunu düşündüğüm uçaktan bomba atıldı. Buradaki alanda pistte podtan bakınca helikopter görmüştüm. Atış sonrası podtan baktığımda aşağıda patlama olduğunu, helikopterin isabet aldığını gördüm. Bu atışı ben yapmadım, kimin yaptığını bilmiyorum.'



MK-82 BOMBALARINI ATTI



Hüseyin Türk, 16/07/2016 tarihinde saat 03:24 ve 03:25'te ASLAN-6 kodunu kullanan 93-0663 kuyruk numaralı F-16 uçağı ile TBMM'ye 2 adet MK-82 bombalarını attı. TBMM'de 32 kişi yaraladı. 16/07/2016 tarihinde ASLAN-6 kodunu kullanan 93-0663 kuyruk numaralı F-16 uçağı ile saat 03:14, 03:15, 03:17 ve 03:19'da 4 adet MK-82 bombalarını Türksat tesislerine attı. Tesislerde 7.027.655 TL hasar oluştu.



İFADESİ: '02:30'da ilk uçuşu gerçekleştirdim. Benim çağrı adım Aslan 6'ydı, ben uçağı çalıştırıp ruleye gittiğim esnada bana hedef bölgesinin koordinatları verildi. Bunları da Ahmet Tosun telsizle verdi. Takiben kalkış yapıp hedef bölgesine gittim, verilen Ankara'nın güneyinde bir yerdi, telsizden Ahmet Tosun bana 'gittiğim yerde büyük ve küçük antenler olduğunu belirtti ve verilen koordinata ateş etmem gerektiğini söyledi. Ben verilen koordinata 4 tane MK-82 klasik mühimmat attım. Uçakta 6 mühimmatım vardı. Burası şehir dışında bir yer olduğu için garipsemedim, çünkü büyük terör harekatı olacağı söylendi. Dördüncü atıştan sonra Tosun mühimmatı bitirmememi söyledi ve beni tekrar bir koordinat vererek bu koordinata yönlendirdi, Vermiş olduğu koordinatın şehir içinde bir yer olduğunu saptadım, ben de telsizden burası şehir içi bir yer mutabıkmıyız diye sordum onlar da mutabıkız atış serbest dediler. Ben de kalan 2 bombayı verilen koordinata attım. Atıştan çıktıktan sonra bir dakika geçmişti ki bana tekrar bir koordinat vererek bu koordinata bir bak ne olduğunu söyle dediler. Buranın meclis olduğunu söylediler. Ben de dönüp baktığımda meclisin güneyinde küçük çaplı bir yangın olduğunu belirttim, onlar da 'Anlaşıldı mütabıkız' dediler. Bana verilen önceki koordinatla kontrol etmemi istedikleri koordinatların çok yakın olduğunu gördüm ve bu sebeplerden dolayı oraya atış yapmış olabileceğimi düşündüm.'



AKINCI ÜSSÜ'NÜN BAŞ FETÖ'CÜSÜ



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Akıncı 4. Ana Jet Üssü'ndeki eylemlere ilişkin hazırlanan ve mahkemeye gönderilen iddianamede, şüpheliler ifadelerinde Üssün Harekat Komutanı Kurmay Albay Ahmet Özçetin'i, 'Akıncı'nın baş FETÖ'cüsü' olarak tanımladı.



Şüpheli Özçetin'in 15 Temmuz gecesi saat 22.20'de Akıncı Üssü'nden keşif ve koordinat belirleme amacıyla Kayseri'den getirilen GÖREN uçağını kaldırdığı ifade edilen iddianamede, uçağın 'Esen 20' olan kodunu 'Tosun' olarak değiştirdiğine dikkat çekildi. İddianamede yer alan bilgilere göre, şüpheli pilot Hasan Hüsnü Balıkçı ifadesinde 'etkili ve atak' olarak tanımladığı Özçetin'in Akın Öztürk'ü çok sevdiğini anlattı. Şüpheli F-16 pilotu Yücel Canbolat ise ifadesinde, 'Bence Akıncı Üssündeki FETÖ'cülerin başı Kurmay Albay Ahmet Özçetin'dir. Çünkü harekattan sorumlu kendisidir. Bu nedenle bence FETÖ'cüdür' ifadelerini kullandı.

