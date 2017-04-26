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Zuhal Topal'ın Naz isyanı! Bana sakın bundan sonra...

İzdivaç programında Naz, sevgilisi Ali hastayken Bodrum'a tatile gitti. Sunucu Zuhal Topal, "Bana sakın bundan sonra kimse Naz ve Ali diye gelmesin" dedi.

Televizyon / 26 Nisan 2017 Çarşamba 12:46
Zuhal Topal'ın Naz isyanı! Bana sakın bundan sonra...

Geçtiğimiz hafta 'Zuhal Abla ben artık programa katılmak istemiyorum. bugün son defa Ali ile konuşmak istiyorum' ifadelerini kullanan gelin adayı Naz ile Ali, canlı yayında yüzleşmişti. Damat adayı, Naz'ın gözyaşlarına dayanamamış ve ikili barışmıştı. Ancak kısa süre sonra flaş bir gelişme yaşandı.

'YOLA ÇIKMADAN BİTİRMEK İSTİYORUM'

Serum alarak ayakta duran Ali, 'Çok hastayım. Konuyu çok fazla uzatmak istemiyorum. Hafta sonu da hastaydım. Naz beni bırakıp tatile gitti. 'Gitme' dedim, gitti. Ben, sevdiğim kişi hasta olduğunda başucundan ayrılmam. Naz'ın beni sevdiğini sanmıştım, ama yanılmışım. Bu yola çıkmadan bitirmek istiyorum. Sizden de bir şey rica ediyorum Zuhal Hanım. İstesem bile Naz'la birlikte olmama izin vermeyin' dedi.



Ali'nin sözleri karşısında kendisini haklı gören Naz ise Hafta sonu tatil yapmak için Bodrum'a gittim. Ali'ye haber verdim. 'Birlikte gidelim' dedim, gelmedi. Ali benim eşim değil, erkek arkadaşım. Bu nedenle izin almam, sadece haber veririm' şeklinde konuştu.

'KİMSE NAZ VE ALİ DİYE GELMESİN'

Programın sunucusu Zuhal Topğal, 'Sizin durumunuz yılan hikayesine döndü. Bana sakın bundan sonra kimse Naz ve Ali diye gelmesin' ifadelerini kullandı.


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