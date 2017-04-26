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Zırhlı Birlikler iddianamesi tamamlandı

Etimesgut Zırhlı Birlikler iddianamesi tamamlandı. İddianamede 52 kişi için 3'er yıl ağırlaştırılmış müebbet istendi.

Güncel / 26 Nisan 2017 Çarşamba 10:42
Zırhlı Birlikler iddianamesi tamamlandı

FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında Etimesgut Zırhlı Birlikler Okul ve Eğitim Tümen Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 52 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame tamamlanarak mahkemeye gönderildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin başlatılan soruşturmalar kapsamında, Etimesgut Zırhlı Birlikler Okul ve Eğitim Tümen Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 52 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi. İddianamede, şüpheliler hakkında 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek', 'TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etmek', 'Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya, görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye teşebbüs etmek' ve 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçlamalarından kamu davası açıldığı belirtildi.

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