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Vatandaşı dolandırdılar, lüks yatta eğlence yaptılar

Sahte çağrı merkezi kurarak vatandaşları dolandıran suç örgütü polis operasyonuyla çökertildi. 20 kişinin gözaltına alındığı operasyon, polis kamerasına yansıdı. Yaklaşık 500 bin TL haksız kazanç elde ettiği belirtilen çete üyelerinin, lüks yatta yaptığı eğlencenin görüntüleri de ortaya çıktı.

3. Sayfa / 26 Nisan 2017 Çarşamba 12:17
Vatandaşı dolandırdılar, lüks yatta eğlence yaptılar
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sahte çağrı merkezi kurarak vatandaşları dolandıran şebekeyi takibe aldı. Aralarında eski çağrı merkezi çalışanlarının da bulunduğu çete üyelerinin kurdukları düzenekle vatandaşlara bankadan arıyormuş gibi telefon açtıkları ve kişisel bilgilerini ele geçirdikleri öğrenildi. Çetenin bu bilgilerle hedef aldıkları kişinin hesabını boşalttıkları belirtildi. Yaklaşık 500 bin TL haksız kazanç elde ettiği belirlenen çetenin elinde 20 milyon hesap bilgisinin bulunduğu da saptandı.

3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından operasyon için düğmeye basan ekipler, Ankara, İstanbul ve Osmaniye'de eş zamanlı baskınlar düzenledi.

Polis kamerasına da yansıyan operayonda 20 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan 15'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. Çetenin dolandırıcılıktan kazandığı paralarda lüks yatta düzenlediği eğlencenin görüntülerine de ulaşıldı.




Kaynak : İHA

İstanbul Emniyet MüdürlüğüDolandırıcılık


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