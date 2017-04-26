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Ünlü Oyuncuya 'uyuşturucu' gözaltısı!

Ünlü oyuncu Selim Erdoğan, Muğla Marmaris’teki evinde uyuşturucu yetiştirip sattığı gerekçesiyle gözaltına alındı.

3. Sayfa / 26 Nisan 2017 Çarşamba 08:40
Ünlü Oyuncuya 'uyuşturucu' gözaltısı!
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Alınan bilgiye göre Selim Erdoğan, Marmaris'e 50 kilometre uzaklıktaki Selimiye köyünden geçtiğimiz yıl ev kiraladı. Zaman zaman burada yaşayan Erdoğan'ın evde uyuşturucu yetiştirdiği ve ticaretini yaptığı ihbar edildi. İhbar üzerine Marmaris İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri akşam saatlerinde eve baskın düzenledi.

İddiaya göre Erdoğan, karşısında gördüğü jandarmayı içeri almak istemedi, oyalamaya çalıştı. Eve giren jandarma ekipleri, bir odanın tamamen uyuşturucu yetiştirmek, kurutmak ve muhafaza etmek üzere kurulmuş düzenekle karşılaştı.

-Video-
İşte ünlü oyuncunun evinin içinden ilk görüntüler
Evde kovanozlar içinde ve paketlenmiş halde 840 gramda esrar ele geçirildi. Jandarma tarafından gözaltına alınan, Erdoğan, Bozburun Jandarma Karakolu'ndaki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Muğla Sıtkı Koçman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak : İHA

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