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TEOG soru ve cevapları yarın açıklanacak

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), TEOG merkezi ortak sınav soru ve cevaplarının yayımlanacağını açıkladı.

Eğitim / 26 Nisan 2017 Çarşamba 11:36
TEOG soru ve cevapları yarın açıklanacak

Milli Eğitim Bakanlığı, 8. sınıflara yönelik 2. dönem TEOG merkezi ortak sınavının soru ve cevapları ile çözüm videolarının 27 Nisan Perşembe günü saat 14.00'ten itibaren www.eba.gov.tr adresinde yayımlanacağını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, “Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, TC İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, İngilizce, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerine ait merkezi ortak sınav soru ve cevapları yazılı olarak, çözümleri ise derslerin branş öğretmenlerinin anlatımlarıyla video olarak yayımlanacak.

Tüm sınavlara ait soru ve cevaplar pdf ortamında yazılı olarak 27 Nisan Perşembe günü saat 14.00'te www.eba.gov.tr ve odsgm.meb.gov.tr adreslerinde yayımlanacak. Bu saatten sonra da sınavlara ait soru çözüm videoları, yapımlarının tamamlanmasının ardından www.eba.gov.tr adresinde yayımlanacak” denildi.

Kaynak : İHA

Fen BilimleriİngilizceTeogMatematikMilli Eğitim Bakanlığı


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