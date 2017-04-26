İzmit Belediyesi Zabıta ekipleri, Halkevi mevkiinde taciz olayına anında müdahale etti.



Zabıta ekipleri, Halkevi mevkiinde rutin kontroller yaparken vatandaşların bağırışları üzerine hemen sesin geldiği yöne gitti.



Bölgede bir kişinin bayanları taciz ettiğinin söylenmesi üzerine zabıta ekipleri söz konusu şahsı kaçmak isterken yakaladı.



Vatandaşların da yardımıyla tacizci olduğu iddia edilen şahıs gelen polislere teslim edildi.

Kaynak : İHA