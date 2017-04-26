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Tacizciyi zabıta yakaladı!

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde kadınları taciz ettiği ileri sürülen bir kişi, zabıta ekipleri tarafından yakalandı.

3. Sayfa / 26 Nisan 2017 Çarşamba 11:36
Tacizciyi zabıta yakaladı!

İzmit Belediyesi Zabıta ekipleri, Halkevi mevkiinde taciz olayına anında müdahale etti.

Zabıta ekipleri, Halkevi mevkiinde rutin kontroller yaparken vatandaşların bağırışları üzerine hemen sesin geldiği yöne gitti.

Bölgede bir kişinin bayanları taciz ettiğinin söylenmesi üzerine zabıta ekipleri söz konusu şahsı kaçmak isterken yakaladı.

Vatandaşların da yardımıyla tacizci olduğu iddia edilen şahıs gelen polislere teslim edildi.
Kaynak : İHA

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