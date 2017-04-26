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Şamil Tayyar: Hesabını verecek

Ak Parti Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun 6’ncı Ana Jet Üs Komutanlığı’nı ziyaretinde, askeri törenle karşılanmasına ilişkin"Talimat almadan askeri karşılama düzenleyemezler." dedi.

Güncel / 26 Nisan 2017 Çarşamba 02:15
Şamil Tayyar: Hesabını verecek
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Beyaz Tv:'de Murat Erçin'in sunduğu Son Söz programına konuk olan Şamil Tayyar gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

TALİMATSIZ YAPAMAZ

"Kılıçdaroğlu'na askeri üste tören düzenlenmiş olması basit bir kusur olarak geçiştirilemez." diyen Tayyar Tuğgeneral rütbesinde olan bir kişinin Kılıçdaroğlu'na yapılan askeri karşılamayı talimatsız yapamayacağını söyledi.

HESABINI VERECEK

Yapılan askeri tören için soruşturma açıldığının altını çizen Tayyar "Kılıçdaroğlu'na askeri üste tören düzenleyen kimse bunun hesabını verecek." dedi.

Kaynak : Beyaz Gazete Özel

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