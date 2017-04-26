Şamil Tayyar: Hesabını verecek

Beyaz Tv:'de Murat Erçin'in sunduğu Son Söz programına konuk olan Şamil Tayyar gündeme ilişkin soruları yanıtladı.



TALİMATSIZ YAPAMAZ



"Kılıçdaroğlu'na askeri üste tören düzenlenmiş olması basit bir kusur olarak geçiştirilemez." diyen Tayyar Tuğgeneral rütbesinde olan bir kişinin Kılıçdaroğlu'na yapılan askeri karşılamayı talimatsız yapamayacağını söyledi.



HESABINI VERECEK



Yapılan askeri tören için soruşturma açıldığının altını çizen Tayyar "Kılıçdaroğlu'na askeri üste tören düzenleyen kimse bunun hesabını verecek." dedi.



Kaynak : Beyaz Gazete Özel