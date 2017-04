Reis Resulzade'den Topçu'ya ziyaret

Azerbaycan Türkleri'nin edebiyat, tarih ve sanatçı yanlarıyla dünya tarihinde derin izler bıraktığına değinen Topçu “bunun en güzel örneği de hiç şüphesiz Reis Resulzade'dir. Reis Resulzade gibi bir sanat insanını ülkemizde tanıtmaktan mutluluk duymaktayız” dedi.



Azerbaycan Türkleri'nin söz ustalığında da çok özel bir yeteneği olduğuna değinen Topçu, Azerbaycanlı ünlü şair Bahtiyar Vahapzade'nin bir dörtlüğüne atıfta bulunarak 'Bir ananın iki oğlu, Bir amalın iki kolu, O da ulu, bu da ulu, Azerbaycan - Türkiye.' Merhum Vahapzade'nin de dediği gibi biz Azerbaycan'la bir ananın iki oğluyuz,hatta ikiz kardeşiz. Bir aileden 5-6 kardeş olur ama birde ikiz kardeş olur. Biz 400 milyon Türk dünyasıyla kardeşiz ama Azerbaycan-Türkiye ikiz kardeştir" şeklinde konuştu.



Resulzade ailesinin Azerbaycan Cumhuriyeti ve Türk dünyası için önemi hakkında konuşan Topçu “Azerbaycan'ın kurucu Cumhurbaşkanı Mehmet Emin Resulzade ve ailesi Stalin zulmü tarafından Kazakistan'a sürgün edilmişti. Reis bey de orada dünyaya gelmiş. Reis Bey’in babası Azer Resulzade ana yurdundan gurbette vefat etmiş ve Azerbaycan'ın ve Türk dünyasının ak sakalı, merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev tarafından Kazakistan'dan Azerbaycan'a getirilmiş ve defnedilmiştir” dedi.







BATI DÜNYASINA ELEŞTİRİ



Özellikle batılı devletlerin Türk dünyası için takındığı tutarsız tavra değinen Yalçın Topçu “bugün sözde Ermeni soykırımı narasını atan tarih tanımazlar Azerbaycan Türklerinin, dolayısıyla Türk dünyasının sanatçı yanına vurgu yapmazlar. Bilirler ki; sanatçı milletler hassas ruhlu milletlerdir. Bunun için sözde Ermeni soykırımı yalanına sığınanlar Türk dünyasının bu özelliğini görmezden gelirler. Her gün Bosna'da Mostar köprüsüne karşı çaylarını romantizm çerçevesinde yudumlarlar ama Mostar’ı yapan sanatçı ruhu görmezden gelirler. Bir asırdır bir yalanı dillendirmekten vazgeçmeyen, “24 Nisan” diye bas bas bağıranlar şunun şurasında daha 25 yıl önce Hocalı’da 14 yaşındaki kızın derisinin yüzülerek ölüm deneyi yapılmasını görmezden geliyorlar” dedi. ⁠⁠⁠⁠ ⁠⁠



Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin Türk dünyası için önemine de vurgu yapan Yalçın Topçu “Allahın izniyle bu yüzyıl bilimde sanatta ve ekonomide Türk dünyasının yüzyılı olacaktır. İkiz kardeş devletlerin liderleri Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Sayın İlham Aliyev'in kardeşlik hukukuna dayalı ilişkileri, enerji başta olmak üzere ekonomik birlikteliklerle, fakirleşen batının kurtuluşu doğunun bahadır çocuklarıyla Türk dünyası ile olacaktır. Geçmişin İpek Yolu, günümüzün enerji yolu bu iki güçlü liderle yeniden can bulucaktır” değerlendirmesinde bulundu.







Son olarak terörle mücadeleye değinen Topçu, "Kars ve Bitlis’te şehit olan 5 askerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize acil şifalar diliyorum, kederli ailelerine sabır diliyorum. Türkiye Cumhuriyeti devletiyle, milletiyle terörü köyümüzden, ovamızdan, sokağımızdan, şehirimizden temizlemeye kararlıdır. Daha sonra da medeniyet coğrafyamızdan temizleyeceğiz. Devlet ve millet olarak kararlıyız." şeklinde konuştu.