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Milli boksör 5 kurşunla öldürüldü!

Trabzon’un Akçaabat İlçesinde meydana gelen silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti.

3. Sayfa / 25 Nisan 2017 Salı 19:41
Milli boksör 5 kurşunla öldürüldü!

Edinilen bilgiye göre, ilçenin Çolaklı mahallesinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı aralarında husumet bulunan K.Ö. ile Erkan Parlayan arasında çıkan tartışma bir süre sonra yerini silahlı kavgaya bıraktı.

K.Ö. üzerinde bulunan silah ile Erkan Parlayan'a ateş etti. Parlayan vücudunun çeşitli yerlerine aldığı kurşun yaraları ile ağır yaralandı.

Ambulans ile Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesine kaldırılan Erkan Parlayan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay sonrası kaçan K.Ö. ise polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Kaynak : İHA

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