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Merkez Bankası faiz kararını verdi

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun faiz koridorunda değişikliğe gitmedi. Para Politikası Kurulu, geç likidite penceresi faiz oranını 50 baz puan artırdı.

Ekonomi / 26 Nisan 2017 Çarşamba 13:57
Merkez Bankası faiz kararını verdi

Politika faizi ve faiz koridorunda değişiklik yapılmadı. Para Politikası Kurulu, geç likidite penceresi faiz oranını 50 baz puan artırdı.

Merkez Bankası, geç likidite penceresi (GLP) faiz oranını yüzde 11.75'ten yüzde 12.25 seviyesine çıkardı. Piyasada azınlık olarak GLP'de artış beklentisi vardı. Politika faizi ile koridorun alt ve üst bantlarında beklendiği gibi bir değişiklik yapılmadı.

Merkez Bankası 16 Mart toplantısında politika faizi ile faiz koridorunu sabit tutnuş, geç likidite penceresini ise 75 baz puan artırarak yüzde 11,75'e çıkarmıştı.

Merkez Bankası enflasyonda yükselişin belirginleşmesinden bu yana geç likidite penceresi faizini para politikasında ana fonlama enstrümanı olarak kullanıyor. Merkez, geç likidite pencerisini kullanarak piyasaya uyguladığı faizi belirliyor.

Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya, son yaptığı açıklamada enflasyonun nisan ayında tepe noktasını gördükten sonra kademeli gerileyeceğini, para politikasında sıkı duruşun enflasyonda belirgin bir iyileşme görülene kadar sürdürüleceğini söylemişti.

Merkez Bankası


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