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Merkel'den AB'ye Türkiye karşıtı çağrı

Angela Merkel’in, Avrupa Birliği’nin Türkiye’de yapılan anayasa değişikliği referandum sonuçları konusunda Türkiye’ye karşı tek ses olması gerektiğini söylediği iddia edildi.

Dünya / 26 Nisan 2017 Çarşamba 09:43
Merkel'den AB'ye Türkiye karşıtı çağrı

Alman Haber Ajansı'nın (dpa) Hristiyan Demokrat Birlik Partilerinin Federal Meclis Grubu toplantısına katılan siyasilere dayandırdığı habere göre, Merkel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaklaşımlarına karşı AB'nin ortak bir yanıt bulmasının gerekli olduğunu dile getirdi.

Merkel'in, AB'nin Türkiye konusunda makul bir sonuca varması için zamana ihtiyaç duyduğuna dikkat çektiği de belirtiliyor.

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