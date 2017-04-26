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Havalar Isınıyor Bağırsaklar Tehlikede

Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Hüseyin Sancar Bozkurt, özellikle içme sularındaki bakterilerin sıcakta daha kolay çoğalması nedeniyle bağırsak hastalıklarının sıcak havada arttığını belirtti. Bunlardan biri olan ülseratif kolite (iltihaplı bağırsak hastalığı) dikkat çeken Dr. Bozkurt, “Bu hastalık tedavi edilmezse kolon kanseri riskini 14 kata kadar artırıyor” dedi.

Sağlık / 26 Nisan 2017 Çarşamba 14:15
Havalar Isınıyor Bağırsaklar Tehlikede

Dr. Bozkurt, yaptığı açıklamada, geçtiğimiz haftalarda başvuran 15 yaşındaki hastası Melih Yüngül'ün de ülseratif kolit nedeniyle tehlike atlattığını söyledi.



Tarsus'ta yaşayan lise öğrencisi Melih Yüngül'ün yaklaşık 8 ay önce ishal nedeniyle çeşitli hastanelere gittiğini ve amipli dizanteri tedavisi gördüğünü anlattığını belirten Dr. Hüseyin Sancar Bozkurt, “Uzun süre hastalığı geçmeyen genç hastamız bize başvurdu. Kolonoskopi ve biyopsi incelemelerinde ülseratif kolite (iltihaplı bağırsak hastalığı) olduğunu belirledik. Kalın bağırsakta yaralar olduğunu gördük. Bu hastalığa bu yaşta 100 binde 3 oranında rastlanır. Üstelik ince bağırsakla kalın bağırsağın birleştiği yerde de yara vardı. ‘Backwashileit' dediğimiz bu durum da çok nadir görülür. Hastamıza 3 aylık ilaç tedavisi başlattık. Kanama, ishal, iştahsızlık ve kilo kaybı şikayetleri kesildi” diye konuştu.

Uzman Dr. Hüseyin Sancar Bozkurt şu bilgileri verdi:

“Bu hastalık genetik ya da çevresel nedenlerle başlayabiliyor. Kalın bağırsakta yaralara yol açıyor. Devam eden kanlı ishal, karın ağrısı, iştahsızlık gibi belirtiler veriyor. Çocuklarda ayrıca büyüme-gelişme geriliğine yol açıyor. İshalin 2 haftadan daha uzun sürmesi halinde bu hastalıktan şüphe edilmesi gerekiyor.” Kaynak : İHA

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