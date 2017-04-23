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Fransa İçişleri Bakanlığından Nusretli seçim çağrısı

Fransa İçişleri Bakanlığı Twitter adresinden seçmenleri oy kullanmaya Nusret paylaşımı ile çağırdı.

Dünya / 23 Nisan 2017 Pazar 14:27
Fransa İçişleri Bakanlığından Nusretli seçim çağrısı

Hareketiyle dünyaca ünlenen Nusret'in tuz dökme fotoğrafına zarf montajlayıp paylasan İçişleri Bakanlığı, “İşte o gün geldi! Oyunuzu kullanmak için bulunduğunuz şehre göre saat 19.00'a veya 20.00'ye kadar vaktiniz bulunuyor” paylaşımını yaptı.

Fotoğrafı #VoteChallenge ve #ElectionPresidentielle2017 Hashtag'iyle paylaştı. Paylaşılan fotoğrafta ayrıca Nusret'in tişörtünün üzerinde Fransızca “Evet oyumu kullanıyorum” yazıldı.
Kaynak : İHA

İçişleri BakanlığıNusret GökçeFransızca


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