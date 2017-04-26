FETÖ'nün Emniyet'teki gizli arşivi ele geçirildi

Gazete Habertürk Ankara Temsilcisi Bülent Aydemir'in edindiği bilgiye göre, bugün gerçekleştirilen FETÖ operasyonunda örgütün Emniyet'teki gizli arşivi ele geçirildi ve kripto emniyetçiler tespit edildi.



MİT tarafından gerçekleştirilen son operasyonun Bylock'un deşifresi kadar önemli olduğu belirtiliyor.



MİT bu operasyonda 'Humint' yöntemiyle kripto FETÖ'cüleri saptadı.



FETÖ'nün Emniyet'teki mahrem yapılanmasına yönelik başlatılan operasyonlarda 4900 gözaltı kararı çıktı ve şu ana kadar 1009 kişi gözaltına alındı.

Kaynak : Habertürk