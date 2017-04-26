Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı telgrafı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kars, Bitlis ve Şırnak'ta şehit düşen askerlerin ailelerine taziyelerini iletti.



Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kars, Bitlis ve Şırnak'ta şehit olan uzman çavuşlar Hüseyin Emre Kul, Tekin Tekin, Sedat Düzgün, Nezir Pırnarcı ve Turgut Kurtçu ile Astsubay Emrah Çelebi'nin ailelerine başsağlığı telgrafı gönderdi. Kaynak : AA