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Çin'de Jia Jia adlı robot, ilk İngilizce röportajını gerçekleştirdi

Çin’in geliştirdiği “Tanrıça robot” olarak adlandırılan Jia Jia pazartesi günü Amerikalı bir gazeteci ile ilk kez İngilizce röportajını gerçekleştirdi.

Teknoloji / 26 Nisan 2017 Çarşamba 12:17
Çin'de Jia Jia adlı robot, ilk İngilizce röportajını gerçekleştirdi

Çin'in insansı robotu Jia Jia, Wired dergisinden Kevin Kelly'yle İngilizce röportajını gerçekleştirdi. Hefei kentindeki Çin Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nde Skype yoluyla gerçekleştirilen röportajda Jia Jia'ya İngilizce sorular soruldu. Röportaj esnasında gözlerini kırpan, gülümseyen ve kafasını sallayan Jia Jia, Kelly'nin yönelttiği sorulara biraz gecikmeli cevap verdi. Jia Jia, uzun saçları ve geleneksel Çin kıyafetiyle büyük ilgi topladı. Jia Jia'ya “İngilizce alfabede kaç harf var sorusuna cevap veremedi. Çin Seddi konumu hakkındaki soruya ise Çin cevabını verdi. Jia Jia, Kelly'nin hakkında bir şeyler söylemesi istendiğinde de konuyla bağlantısı olmayan bir karşılık verdi.

Hefei Üniversitesindeki araştırmacılar, insansı robotu 3 yıl içinde geliştirerek robota insanlarla iletişim kurma ve insan dillerini anlama yeteneği kazandırdı. Robot, geçen yıl ideal insan görünümüne benzetmek için beş kadının özelliklerinden esinlenerek modellenmişti. Çinli internet kullanıcıları o zamandan beri Jia Jia'yı “Robot tanrıçası” olarak adlandırdı. Jia Jia'yı geliştiren ekibin lideri Chen Xiaoping, robota bazı zorlayıcı sorular sorulduğunu, bunlardan bazılarını cevaplayamadığını belirtti.

Çoğunlukla iyi cevaplar verdiğini ve röportajın başarılı gittiğini aktardı. Xiaoping, sadece Skype ağı nedeniyle bazı gecikmeler olduğunu belirtti.

Canlı yayın esnasından konuşmaları izleyen kullanıcılar, Jia Jia'nın temel konuşma yeteneği konusunda hayal kırıklığına uğradıklarını belirtti.

Öte yandan Jia Jia, bu ayın ilerleyen zamanlarında Şangay'da China International Technology Fair (Çin Uluslararası Teknoloji Fuarı) sırasında bir kez daha kendisini gösterecek. Kaynak : İHA

İngilizceRobot


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