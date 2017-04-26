CHP'li belediyenin heykel aşkı

CHP'li Büyükçekmece Belediyesi ilçenin son yeşil alanını satarken, 23 Nisan'da heykel açılışı yaptı.
Büyükçekmece'de yaşayan vatandaşların nefes alabilmek için gittiği son yeşil alan olan Albatros Parkı, referandum sürecinde sessiz sedasız satıldı.
BÜYÜKÇEKMECE'NİN GEZİ PARKI
CHP'li Büyükçekmece Belediyesi tarafından ihaleye çıkarılan parkın, 160 milyon lira bedelle satıldığı ortaya çıktı.
Büyükçekmece'nin Gezi Parkı olarak bilinen, ilçenin son yeşil alanının satılması vatandaşların tepkisine neden oldu.
CHP'li belediye Albatros Parkı'nı sattı
PARKI SATIP DEV HEYKEL AÇTI
CHP'li Büyükçekmece Belediyesi, 11 Nisan'da yaptığı satıştan sonra eylemlerin önüne geçebilmek için 23 Nisan'da dev bir Atatürk heykeli açtı. 5,5 metrelik Atatürk heykelinin maliyeti ise açıklanmadı.