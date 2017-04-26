Cebinizde geçersiz 184 milyon lira var

Merkez Bankası kayıtlarına göre, vatandaşın cebinde alışverişte geçmeyen, tedavülden kaldırılmış 21 milyon adet banknot bulunuyor. Değeri 184 milyon liraya ulaşan geçersiz banknotlar iki yıl içinde değiştirilmezse “çöp” olacak.



Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre Merkez Bankası, 2005 yılında TL'den 6 sıfır atmış, vatandaşın alışması için de geçici süreyle 5 yıllığına YTL (Yeni Türk Lirası) banknotları tedavüle sürmüştü. Sıfırı atılmış YTL banknotlar 1 Ocak 2010 tarihinde ömrünü tamamladı, yani alışverişlerde kullanılamaz hale geldi, tedavülden çıkarıldı. Merkez Bankası, vatandaş mağdur olmasın diye tedavülden çekilen YTL banknotların 10 yıl yani 31 Aralık 2019 yılına kadar değiştirilmesi için zaman tanıdı. Ancak, sürenin bitimine kısa süre kalmasına rağmen 184 milyon liraya yakın geçersiz banknotun hâlâ piyasada olduğu belirlendi.



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Merkez Bankası'nın yeni yayımlanan 2016 Yıllık Raporu'na göre, halen cep ve cüzdanlarımızda 1 milyar 783 milyon adet banknot bulunuyor. Bunun 1 milyar 762 milyon adedi tedavülde kullanılıyor. Geri kalan 20 milyon 975 bin adedi ise tedavül dışı kaldığı halde hâlâ Merkez Bankası'nda değiştirilmedi. Bu paraların 31 Aralık 2019 tarihine kadar Merkez Bankası şubeleri ile Ziraat Bankası şubelerinde güncel TL banknotlarla değiştirilmesi gerekiyor.



Satın alma gücü kalmadığı halde piyasada dolaşan eski paralar; 1 YTL, 5 YTL, 10 YTL, 20 YTL, 50 YTL ve 100 YTL şeklinde sıralanıyor. Bu banknotların bir kısmının koleksiyon bir kısmının da hatıra amaçlı saklandığı belirtiliyor.

