Brezilyalı kalecinin özgürlüğü 2 ay sürdü

Brezilya Federal Yüksek Mahkemesi, 6,5 yıl hapis yattıktan sonra kararı temyiz eden ve 24 Şubat'ta serbest kalan 32 yaşındaki file bekçisinin, hapse dönmesine karar verdi.



Brezilya İkinci Futbol Ligi takımlarından Boa Esporte, 14 Mart'ta 'Bruno' olarak bilinen futbolcuyu 2 yıllığına renklerine bağlamıştı. Transfer, başta kadın örgütleri olmak üzere Brezilya'da büyük tepkiye neden olmuş ve Boa Esporte, sponsorlarından 5'ini kaybetmişti.



Hüküm giymeden önce Brezilya'nın Atletico Mineiro, Corinthians ve Flamengo kulüplerinde oynayan Bruno, eski kız arkadaşı Eliza Samudio'yu öldürdüğü suçlamasıyla 2010'un temmuz ayında tutuklanmış, 8 Mart 2013'te ise 22 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.



Babasının Bruno olduğunu iddia ettiği çocuğu için nafaka talep eden Samudio, 2010'un haziran ayında ortadan kaybolmuştu. Polis raporları, eski bir model olan Samudio'nun vahşice öldürüldükten sonra vücudunun parçalandığı ve köpeklere yedirildiğini ortaya koymuştu.



Davada, DNA testinin ardından çocuğun babası olduğu anlaşılan Brezilyalı futbolcunun yanı sıra 2 kişi daha mahkum olmuştu.



Ünlü kaleci hamile bıraktığı kadını parçaladı Kaynak : AA