Aşıklar Sincanlılarla buluştu

Sincan Belediyesi, Anadolu'nun kültürünü ve unutulmayacak geleneklerini Sincan'da yaşatmaya devam ediyor. Sincan Lale Meydanı Konferans Salonu'nda düzenlenen 'Aşıklar Gecesi'nde salonu dolduran Sincanlılar, Aşık Kul Nuri ve Aşık Beyzade Arslan'ın Anadolu'nun dört bir yanından seslendirdiği türküleri ve atışmaları dinledi. Aşıkların kendi söz ve yorumları ile okudukları eserler, vatandaşları zaman zaman güldürürken, kimi zaman da ağlattı. Güncel konular ile yaşam kültürünün saza ve söze yansıdığı gecede, türkülerin yanı sıra birbirinden güzel hikâyeler de anlatıldı. Sazlı sözlü halk geleneğinin temsilcisi aşıklar, atışmalarıyla vatandaşlardan alkış aldı. Aşıklar geceden duydukları memnuniyeti sazlarına ve sözlerine yansıtarak, Sincan Belediye Başkanı Mustafa Tuna'ya teşekkür etti.



Sincan Belediye Başkanı Tuna, aşıklık geleneğinin yeni nesillere aktarılması gerektiğinin altını çizdi. Başkan Tuna, “Aşıklık geleneği Türk milletinin binlerce yıllık bir olgusudur. Onlar sazları ve sözleri ile bu milletin duygularına tercüman oldular. Hem heyecanımızı hem coşkumuzu, hem bilgi birikimimizi sazları ve sözleri ile bizlere yüzyıllardır anlatıyorlar. Aşıklarımızın sanatları ile bu güzel geleneğini yaşatmış olacağız” dedi.



Aşıkların sadece bu işin sanatsal kısmı değil, eğitsel kısmı ile de uğraştıklarını aktaran Başkan Tuna, “Okudukları şiirlerle sazlarına ortak ettikleri nağmelerle belirtmek istedikleri mesaj var. Bu mesajla birlikte toplumu da bir nevi yönlendiriyorlar“ dedi.



Ozanların Türk milletinin milli duygularını ayakta tutan sanatçılar olduğunu ifade eden Tuna, “Sincan Belediyesi olarak Türk milletinin bu geleneğini ve kültürünü yaşatmak için imkânlarımız ölçüsünde çaba harcayacağız” diye konuştu.



Kaynak : İHA