USD (Alış - Satış) : 3,58 - 3,59 EURO (Alış - Satış) : 3,90 - 3,91

Amerika operasyondan rahatsız

ABD yönetimi, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Irak'ın kuzeyinde Sincar Dağı bölgesinde ve Suriye'nin kuzeydoğusunda Karaçok'ta terör örgütü PKK ve Suriye uzantısı PYD'ye karşı düzenlediği hava harekatında 'koordinasyon sorunu yaşandığını' öne sürerek operasyonlardan kaygı duyulduğunu açıkladı.

Dünya / 25 Nisan 2017 Salı 23:05
Amerika operasyondan rahatsız

ABD Dışişleri Bakanlığı günlük basın brifinginde, TSK'nın Sincar ve Karaçok bölgelerindeki operasyonlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

Dışişleri Bakanlığı Geçici Sözcüsü Mark Toner, bir soru üzerine Türkiye'nin düzenlediği hava harekatından dolayı “derin kaygı” duyduğunu belirtti.

Türkiye'nin terör örgütü PKK'ya karşı verdiği haklı mücadeleyi anladıklarını ifade eden Toner, “Türkiye'nin Kuzey Irak'ta ve Kuzey Suriye'de bugün düzenlediği hava saldırılarına ilişkin ABD ya da DEAŞ'a karşı koalisyonla yeterli koordinasyon sağlanmamıştır.” dedi.

Toner, düzenlenen hava saldırısı hakkında Türkiye'ye “doğrudan” kaygılarını ilettiklerini söyledi.

Ayrıca Toner, Türkiye'nin terör örgütü DEAŞ'a karşı çok önemli bir partner olduğuna dikkati çekerek bölgedeki savaş alanında “DEAŞ'a karşı baskıyı korumak adına” yakın koordinasyon halinde olunmasının önemli olduğunu vurguladı.

- Pentagon'dan TSK operasyonu açıklaması

Öte yandan ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Türkiye'nin operasyonları konusunda ABD ve ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon ile yeterli bir şekilde koordine edilmediği gerekçesiyle 'Türkiye'ye kaygılarını dile getirdiklerini' açıkladı.

AA muhabirinin, 'Amerikan subaylarının PYD/PKK'lılar ile Türkiye'nin Karaçok bölgesinde vurduğu alanları incelemeye katıldığı' iddialarına yönelik sorusuna Pentagon sözcülerinden Binbaşı Adrian Rankine Galloway, yazılı açıklama ile cevap verdi.

Galloway, söz konusu harekatın DEAŞ karşıtı koalisyon tarafından onaylanmadığını ve DEAŞ'a karşı ittifak ettikleri güçlerin vurulmasına neden olduğunu iddia etti.

PKK terör örgütünün Türkiye'ye karşı teşkil ettiği tehdidin farkında olduklarını ifade eden Binbaşı Galloway, şunları kaydetti:

“Türkiye'nin gün içerisinde kuzey Suriye ve Irak'ta ABD ve daha geniş anlamda DEAŞ karşıtı koalisyon ile yeterince koordinasyon yapmadan gerçekleştirdiği hava saldırıları konusunda son derece kaygılıyız. Kaygılarımızı Türkiye hükümetine ifade ettik. Bu hava saldırıları DEAŞ karşıtı koalisyon tarafından onaylanmadı ve DEAŞ ile mücadelede Kürt Peşmergeler de dahil müttefik kuvvetlerimizin talihsizce hayatını kaybetmesine yol açtı.”

Sözcü, ABD subaylarının bölgede inceleme yapması konusundaki soruları ise yanıtsız bıraktı.

Türkiye, söz konusu bölgelerde sabaha karşı hava harekatı düzenlemiş ve Genelkurmay Başkanlığı 70 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı. TSK tarafından düzenlenen hava harekatında, Irak'ın kuzeyindeki Sincar Dağı bölgesinde 40, Suriye'nin kuzeydoğusundaki Karaçok'ta da 30 civarında teröristin etkisiz hale getirildiği kaydedilmişti.

Kaynak : AA

Erdoğan: ABD ve Rusya'yı bilgilendirdik Erdoğan: ABD ve Rusya'yı bilgilendirdik Amerika operasyondan rahatsız Amerika operasyondan rahatsız Türkiye'ye Sincar tehdidi: Ankara'yı uyarıyoruz Türkiye'ye Sincar tehdidi: Ankara'yı uyarıyoruz TSK'dan Sincar ve Karaçok açıklaması TSK'dan Sincar ve Karaçok açıklaması ABD'li komutanlar YPG'lilerle Karakoçak'ta ABD'li komutanlar YPG'lilerle Karakoçak'ta Savaş uçakları bir saat vurdu, komutanlar karargahtan takip etti Savaş uçakları bir saat vurdu, komutanlar karargahtan takip etti

Dışişleri BakanlığıSavunma BakanlığıHava SaldırısıGenelkurmay BaşkanlığıYazılı Açıklama


YAZARLARTAMAMI
Latif Şimşek

KILIÇDAROĞLU’NU KİM GÖNDERECEK?

Latif Şimşek
Mehmet Orhan

ERDOĞAN VE TÜRKİYE DÜŞMANLIĞI

Mehmet Orhan
Süleyman Beledioğlu

Dikkatimiz Alışkanlıklarımızdan Etkilenir

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı