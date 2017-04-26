81 ilde FETÖ operasyonu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın emniyet teşkilatına yönelik Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) mahrem yapılanması soruşturması kapsamında 81 ilde eş zamanlı baskınlar düzenlendi.



Yurt genelinde 8 bin 500 polisin görev aldığı operasyonda 72 ilde aralarında eski polislerin de olduğu 1009 kişi gözaltına alındı.



BAKAN SOYLU'DAN AÇIKLAMA

Operasyona ilişkin konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'Bu sabah 81 ilde yapılan bir operasyon gerçekleştirilmiştir. Halen devam etmektedir. Şu ana kadar 72 ilde 1009 mahrem imam gözaltına alınmıştır. Bu, Türkiye Cumhuriyeti devleti açısından önemli bir adımdır'' dedi.