USD (Alış - Satış) : 3,59 - 3,60 EURO (Alış - Satış) : 3,90 - 3,91

Sıcak Haber : Iraklı Kürtler'den PKK açıklaması!..

Yunanistan'dan skandal karar

Yunanistan mahkemesi Türkiye'nin FETÖ'cü 3 askerin iadesine ilişkin talebini reddetti.

Güncel / 25 Nisan 2017 Salı 14:08
Yunanistan'dan skandal karar

Yunanistan’da temyiz hakimleri mahkemesi, Türkiye’nin ikinci kez iadesini istediği 8 darbeciden 3’ünü Türkiye’ye iade etmeme kararı aldı.

15 Temmuz darbe girişiminin ardından Yunanistan'a kaçan sekiz askerden üçü bugün hakim karşısına çıkarıldı. Mahkeme, Yüzbaşı Feridun Çoban, Yüzbaşı Abdullah Yetik ve Yüzbaşı Süleyman Özkaynakçı'ın Türkiye'ye iadesine ilişkin talebi reddetti. Geri kalan beş firarinin dosyaları ise önümüzdeki günlerde ayrı ayrı ya da gruplar halinde incelenecek.

Yunan Yüksek mahkemesi, Türkiye'nin firarilerin iadesini öngören ilk talebini ocak ayında reddetmişti. Karara, “Türkiye'de adil yargılancaklarına dair herhangi bir güvencenin verilmediği” gerekçe gösterilmişti. Yunan mahkemesinin bu kararından sonra Adalet Bakanlığı, Yunan Adalet Bakanlığı'na ikinci kez iade talebinde bulundu. İkinci iade talebinde “8 firarinin darbe gecesi yaptıkları telefon görüşmelerine ve Türkiye'de yakalanan darbecilerin ifadelerine" yer verildi.

15 Temmuz Darbe GirişimiDarbe GirişimiFetö Terör ÖrgütüTemyiz MahkemesiYunanistan


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

ERDOĞAN VE TÜRKİYE DÜŞMANLIĞI

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

HEPİMİZ KAZANDIK KİM KAYBETTİ?

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

Dikkatimiz Alışkanlıklarımızdan Etkilenir

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı