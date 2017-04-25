Yunanistan'dan skandal karar

Yunanistan’da temyiz hakimleri mahkemesi, Türkiye’nin ikinci kez iadesini istediği 8 darbeciden 3’ünü Türkiye’ye iade etmeme kararı aldı.



15 Temmuz darbe girişiminin ardından Yunanistan'a kaçan sekiz askerden üçü bugün hakim karşısına çıkarıldı. Mahkeme, Yüzbaşı Feridun Çoban, Yüzbaşı Abdullah Yetik ve Yüzbaşı Süleyman Özkaynakçı'ın Türkiye'ye iadesine ilişkin talebi reddetti. Geri kalan beş firarinin dosyaları ise önümüzdeki günlerde ayrı ayrı ya da gruplar halinde incelenecek.



Yunan Yüksek mahkemesi, Türkiye'nin firarilerin iadesini öngören ilk talebini ocak ayında reddetmişti. Karara, “Türkiye'de adil yargılancaklarına dair herhangi bir güvencenin verilmediği” gerekçe gösterilmişti. Yunan mahkemesinin bu kararından sonra Adalet Bakanlığı, Yunan Adalet Bakanlığı'na ikinci kez iade talebinde bulundu. İkinci iade talebinde “8 firarinin darbe gecesi yaptıkları telefon görüşmelerine ve Türkiye'de yakalanan darbecilerin ifadelerine" yer verildi.