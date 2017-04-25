USD (Alış - Satış) : 3,59 - 3,60 EURO (Alış - Satış) : 3,90 - 3,91

Sıcak Haber : Iraklı Kürtler'den PKK açıklaması!..

YÖK'ten personeline kişisel gelişim eğitimi

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığınca, kurum personeline kişisel gelişim alanında hizmet içi eğitim verildi.

Eğitim / 25 Nisan 2017 Salı 12:01
YÖK'ten personeline kişisel gelişim eğitimi

YÖK'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, kurum personeline yönelik Antalya'da düzenlenen hizmet içi eğitim programında, ilk grup 6-9 Nisan, ikinci grup 20-23 Nisan'da eğitim aldı.

Programda, TRT Haber spikeri Zafer Kiraz 'Kişisel Gelişim', yönetim ve iletişim danışmanı Cem Özüak 'Kurum Bilinci ve Kültürü', 'İş Etiği', 'Sorun Çözme ve Karar Verme Teknikleri' ile 'Öfke Kontrolü ve Stresle Başa Çıkabilme Yolları', TRT FM program yapımcısı ve sunucusu Acar Acartürk ise 'İletişim Teknikleri' konularında eğitim verdi.

Açılış konuşmalarını YÖK Başkanvekili Safa Kapıcıoğlu ve YÖK Genel Sekreteri Süleyman Necati Akçeşme'nin yaptığı programlar, YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Mehmet Şişman'ın kapanış konuşmasıyla tamamlandı.

Kaynak : AA

Yükseköğretim Kurulu


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

ERDOĞAN VE TÜRKİYE DÜŞMANLIĞI

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

HEPİMİZ KAZANDIK KİM KAYBETTİ?

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

Dikkatimiz Alışkanlıklarımızdan Etkilenir

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı