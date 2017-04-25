YÖK'ten personeline kişisel gelişim eğitimi

YÖK'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, kurum personeline yönelik Antalya'da düzenlenen hizmet içi eğitim programında, ilk grup 6-9 Nisan, ikinci grup 20-23 Nisan'da eğitim aldı.



Programda, TRT Haber spikeri Zafer Kiraz 'Kişisel Gelişim', yönetim ve iletişim danışmanı Cem Özüak 'Kurum Bilinci ve Kültürü', 'İş Etiği', 'Sorun Çözme ve Karar Verme Teknikleri' ile 'Öfke Kontrolü ve Stresle Başa Çıkabilme Yolları', TRT FM program yapımcısı ve sunucusu Acar Acartürk ise 'İletişim Teknikleri' konularında eğitim verdi.



Açılış konuşmalarını YÖK Başkanvekili Safa Kapıcıoğlu ve YÖK Genel Sekreteri Süleyman Necati Akçeşme'nin yaptığı programlar, YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Mehmet Şişman'ın kapanış konuşmasıyla tamamlandı.



Kaynak : AA