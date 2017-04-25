'Yalçın Baransu Kur'an'a el bastırarak soruları eşime verdi'

2010 KPSS sorularının sızdırılmasına ilişkin 48'i tutuklu 91 kişi hakkında açılan beşinci davada sanıklardan Yalçın Baransu hakkında verilen itirafçı beyanları okundu.



Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu ve tutuksuz sanıklar, sanık avukatları ile şikayetçi Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) ile Maliye Bakanlığının avukatları katıldı.



Duruşmada, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi gazeteci Mehmet Baransu'nun ağabeyi sanık Yalçın Baransu hakkında verilen itirafçı beyanları okundu.



Mahkeme Başkanı Hüsamettin Otçu, itirafçı D.Ö'nün Baransu hakkında, 'Ben iptal edilen 2010 KPSS'ye girdim. Eşimin tanıdığı olan Yalçın Baransu, Kur'an'a el bastırarak kimseye söylememek kaydıyla soruları eşime vermiş. Daha sonra eşim de soruları bana getirdi. Başkalarına da sorular verildi mi bilmiyorum. Sınavda 80'in üzerinde bir puan aldım. Ancak ben vicdanen rahatsız oldum ve tercih yapmadım.' şeklindeki beyanlarının dosyaya eklendiğini açıkladı.







'Aynı kitapçığı getirin, eşim yine çözür'



Savunmasını yapan sanık Yalçın Baransu, hakkındaki itirafçı beyanlarını çelişkili olduğunu iddia ederek kabul etmedi. Baransu, soyadının kurbanı olduğunu savundu.



Eşinin de 2010 KPSS'ye girdiğini ve şüpheli olduğunu belirten Baransu, 'Eşim bu sınava girerken 9-10 yıllık dershane deneyimi ile girdi. Sınavda aldığı başarı, dershane geçmişi ve bir yıllık yoğun çalışmasının sonucudur. Eşimin soru kitapçıkları gelirse, soruları çözerek cevapladığı ortaya çıkacaktır. Tekrar sınavına girmeme sebebi ise KPSS'nin iptal edilmesinin ardından bir dershane ile anlaşmış olması ve dershaneden ayrılması halinde oraya ödemek zorunda kalacağı yüksek tazminattır.' savunmasını yaptı.



Kamuoyunda Bank Asya'yı kurtarma operasyonu olarak bilinen faaliyetler kapsamında Bank Asya'ya para yatırdığı iddialarını da kabul etmeyen Baransu, iddianamede yer alan para transferlerinin de işyeri arkadaşı olan 3 kişi ile borç alışverişi olduğunu öne sürdü.



Silahlı terör örgütü üyesi olmadığını belirten Baransu, 'İsmi ne olursa olsun hiçbir örgüte üye değilim. Hele silahlı bir terör örgütü üyesi olduğum kesinlikle iddia edilemez. Hain darbe girişiminden haberdar olmam da söz konusu değildir.' dedi. 'Kardeşim gazeteci Mehmet Baransu üzerinden bize bedel ödetilmeye çalışılıyor.' diyen Baransu, suçsuz olduğunu ileri sürdü.



Duruşma, öğle arasının ardından sanık savunmalarının alınmasıyla devam ediyor.



Diğer KPSS davaları



KPSS'ye ilişkin soruşturmaları yürüten Savcı Yücel Erkman, ilk davayı 230 kişi hakkında 25 Aralık 2015'te açmıştı.



İddianamede, sınavdan önce soruların FETÖ'ye yakınlığıyla bilinen Ankara Turgut Özal Düşünce ve Hamle Derneği görevlisi Berat Koşucu tarafından, Süleyman Mustafa İnanıcı aracılığıyla Yalvaç'taki sanık Baki Saçı'ya e-postayla gönderildiğine dair deliller üzerine başlatılan soruşturmada 'örgüt' bağına da ulaşıldığı belirtilmişti.



KPSS soruşturmaları kapsamındaki ikinci davada 51 sanığa aynı suçlamalar yöneltilmişti. Üçüncü davada ise ÖSYM'nin soru hazırlama biriminde görevli 3 kişi sanık olarak gösterilmişti.



KPSS'ye ilişkin dördüncü davada 100, beşinci davada 91, altıncı davada 3, yedinci davada ise 105 sanık yer alıyor.



Açılan 7 davanın ardından Cumhuriyet Savcısı Yücel Erkman, 420 şüpheli hakkında ayrı ayrı iddianame hazırlayarak mahkemeye göndermişti.



KPSS soruşturmaları kapsamında hakkında açılan davalar kapsamında yargılanan sanık sayısı da bin 3'e yükseldi.



Kaynak : AA