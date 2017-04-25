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Uyuyan eşinin başına satırla vurdu

Şanlıurfa’da, uykusunda eşi tarafından başına satırla vurulduğu iddia edilen kadın kaldırıldığı hastanede 46 gün sonra hayatını kaybetti.

3. Sayfa / 25 Nisan 2017 Salı 16:40
Uyuyan eşinin başına satırla vurdu

Edinilen bilgiye göre, olay, 10 Mart günü Eyyübiye ilçesine bağlı Sigorta Mahallesi’nde yaşandı. İddiaya göre, 63 yaşındaki Halil G., sabah namazını mahalle camisinde kıldıktan sonra eve döndü. Halil G., eve dönüşünde bilinmeyen bir nedenle 35 yıllık eşi Necmiye G.’yi uyurken satırla başına vurarak yaraladı. Komalık olan kadın hastanede yoğun bakıma alındı. 46 gün yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren Necmiye G., bugün hayatını kaybetti.

Hayatını kaybeden Necmiye G.’nin cesedi Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsisinin ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edildi. 63 yaşındaki Halil G.’nin ise emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandığı bildirildi.

Kaynak : İHA

Yaşam MücadelesiAdli Tıp Kurumu


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