Türkiye'ye Sincar tehdidi: Ankara'yı uyarıyoruz

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, Bağdat'ta Başbakanlık Sarayı'nda haftalık basın toplantısı düzenledi.

Türkiye'nin Sincar'ı vurmasıyla ilgili konuşan İbadi adeta saçmaladı.



'SALDIRININ HİÇBİR GEREKÇESİ YOK, TÜRKİYE'Yİ UYARIYORUZ'



İbadi, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Sincar'daki PKK hedeflerine yönelik hava saldırısını Bakanlar Kurulu olarak kınadıklarını ifade ederek, 'Türkiye, Irak'ın içerisindeki Sincar bölgesini bombaladı. Burada Iraklı 5 Peşmerge hayatını kaybetti ve 7 Peşmerge de yaralandı. Türkiye'yi aynı saldırıyı yapmasın diye uyarıyoruz. Irak'ın derinliğini hedef alan bu saldırının hiçbir gerekçesi yoktur' dedi.