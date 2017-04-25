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Traktörle drift faciayla bitti

Hatay’ın Altınözü ilçesinde bir okulun bahçesinde drift yapan traktörün devrilmesi sonucu, 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

3. Sayfa / 25 Nisan 2017 Salı 16:24
Traktörle drift faciayla bitti
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Edinilen bilgilere göre, Mehmet Hacıömeroğlu (15), bir yakınının traktörünü alarak 4 arkadaşıyla Tepehan Mahallesi'nde dolaşmaya çıktı. Hacıömeroğlu idaresindeki traktör, mahalledeki ortaokulun bahçesinde drift yaparken devrildi. Traktör sürücüsü, amca çocukları Bekir (16) ve Mehmet Hacıömeroğlu ile Yasin Ünal (15) ve Nevrez Duranoğlu devrilen aracın altında kaldı. Yaralılardan bazıları kendi çabalarıyla aracın altından kurtulurken, bir kısmı da çevredeki vatandaşların yardımıyla çıkartılarak hastaneye kaldırıldı.

Yaralılardan Mehmet Hacıömeroğlu ile Yasin Ünal, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza ve sonrasında yaşananlar, okulun güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kaynak : İHA

Güvenlik Kamerası


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