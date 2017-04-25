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Şırnak'ta patlama: 2 şehit

Şırnak'ta el yapımı patlayıcının infilak etmesinin ardından 2 asker şehit oldu.

Güncel / 25 Nisan 2017 Salı 15:01
Şırnak'ta patlama: 2 şehit

ırnak'ın Uludere ilçesi Şenoba beldesi kırsalında teröristlerce yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının arama faaliyeti sırasında infilak ettirilmesi sonucu 2 asker şehit oldu.

Olay, Uludere ilçesi Şenoba beldesi kırsalında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, teröristler tarafından tuzaklanan el yapımı patlayıcı, askerlerin arama faaliyeti sırasında infilak ettirildi. Patlamada, 2 asker yaralandı. Yaralılar, helikopterle getirildikleri 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanlığından ambulansla Şırnak Devlet Hastanesine götürüldü. Burada tedavi altına alınan yaralı askerler, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, şehit oldu.

Şırnak'ın çeşitli bölgelerinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlar sürüyor.

2 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, “İlimiz Cudi Dağı bölgesinde 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı sorumluluğunda 172. Zırhlı Tugay Komutanlığı emir komutasında devam eden operasyonda 2 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar kararlılıkla devam etmektedir” denildi.

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