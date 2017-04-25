USD (Alış - Satış) : 3,58 - 3,59 EURO (Alış - Satış) : 3,90 - 3,91

Şırnak'ta 2 bin 900 rakımda terör operasyonu

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde 2 bin 900 rakımlı İncebel ve Kato dağlarında PKK'lı teröristlere yönelik "Şehit Binbaşı Ahmet Karaman" operasyonu başlatıldı.

Güncel / 25 Nisan 2017 Salı 16:02
Şırnak'ta 2 bin 900 rakımda terör operasyonu

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinin de 2 bin 900 rakımlı İncebel ve Kato dağlarında PKK'lı teröristlere yönelik 'Şehit Binbaşı Ahmet Karaman' operasyonu başlatıldı.

İncebel-Kato dağları bölgesindeki bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek ve teröristlerin kullandığı mağara ve sığınakları imha etmek maksadıyla 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı sorumluluğunda, Beytüşşebap 8. Jandarma Komando Alay Komutanlığı emir ve komutasında güvenlik korucularının da katılımıyla operasyon başlatıldı.

2 bin 900 rakımda ve gece sıcaklığın sıfırın altında 10 dereceye kadar düştüğü karla kaplı zor arazi şartlarında gerçekleştirilen operasyonda PKK'lı teröristlerin kullandığı 4 mağara tespit edildi.

Mağaralarda yapılan aramada 6 roketatar, Biksi, M16, 3 Dragunov Kanas, 22 Kalaşnikof, havan, 9 mayın, 85 el bombası, 10 sis bombası, 3 bin Doçka mühimmatı, 3 ton amonyum nitrat, 7 bin 500 karışık fişek, bin M-16 fişeği, 135 roketatar fişeği, 6 bin 516 Biksi fişeği, 10 bin av tüfeği fişeği, 28 fünye, 23 şarjör ile çok miktarda tıbbi ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Bölgedeki operasyon sürüyor. Kaynak : AA

BeytüşşebapAmonyum NitratTerör ÖrgütüKalaşnikofAlay Komutanlığı


YAZARLARTAMAMI
Latif Şimşek

KILIÇDAROĞLU’NU KİM GÖNDERECEK?

Latif Şimşek
Mehmet Orhan

ERDOĞAN VE TÜRKİYE DÜŞMANLIĞI

Mehmet Orhan
Süleyman Beledioğlu

Dikkatimiz Alışkanlıklarımızdan Etkilenir

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı