Savaş uçakları bir saat vurdu, komutanlar karargahtan takip etti

Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak'ın kuzeyine düzenlediği hava harekatıyla terör örgütü PKK'nın 'ikinci Kandil' yapmaya çalıştığı Sincar Dağı'nı vurdu.



Bölücü terör örgütüne yönelik daha önce düzenlenen harekatlardan farklı hedeflerin ilk kez vurulduğu hava harekatının ayrıntıları da ortaya çıktı.



Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, bölücü terör örgütü, Suriye ve Irak'ın kuzeyini silah, mühimmat ve patlayıcı yığınağı yapmak için yoğun olarak kullanmaya başladı. Ayrıca söz konusu bölgeler teröristlerin Türkiye'ye yönlendirilmesinde kullanılan ana hatlar arasında yer aldı.



Terör örgütü DEAŞ'ın 2014'te Suriye'nin kuzeyindeki Sincar bölgesinde etkili olması ve Yezidilere yönelik saldırılarının ardından son dönemde bölgede terör örgütü PKK/YPG etkili olmaya başladı. Bazı batı ülkeleri tarafından terör örgütüne silah ve mühimmat da dahil çeşitli destekler verildi. Terör örgütü, bu desteklerle bölgede etkinliğini artırmaya yönelik çalışmalar yürüttü. Terör örgütünün bulunduğu diğer alanlara buralardan gerek mühimmat gerek terörist sevk edilmeye başlandı.



Bölücü terör örgütünün sözde yönetici kadrosundan da teröristlerin bulunduğu Sincar bölgesinden gönderilen mühimmatın son dönemde Türkiye'de güvenlik güçlerine yönelik saldırılarda kullanılması üzerine Türk Silahlı Kuvvetleri, saat 02.00'de, Irak'ın kuzeyindeki Sincar Dağı ve Suriye'nin kuzeydoğusundaki Karaçok Dağı'na hava harekatı düzenledi.



- Komutanlar harekatı Genelkurmay'dan takip etti



Savaş uçakları eş zamanlı başlattıkları harekat kapsamında bir saat boyunca terör örgütüne ait hedefleri vurdu. Harekatla Sincar Dağı'ndaki 20, Karaçok Dağı'ndaki 19 hedef vuruldu. Hedefler arasında teröristlerin kullandığı barınakların yanı sıra haberleşme merkezi, mühimmat depoları ve komuta merkezi de yer aldı.



Türk Silahlı Kuvvetlerinin hava harekatı, komuta kademesi tarafından da yakından takip edildi. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanlığı Karargahı'ndaki merkezden harekatı anbean takip edip bilgi aldı. Merkezde Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal ile Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral Ümit Dündar da hazır bulundu. Konuyla ilgili fotoğraf ve görüntüler Genelkurmay Başkanlığınca paylaşıldı.



Görüntülerde, Karaçok Dağı'ndaki cephaneliklerin imha edilme ve Sincar Dağı'ndaki terörist barınma ve eğitim alanının vurulma anları da yer aldı.



- 'Harekat aynı zamanda çok önemli bir mesaj'



Güvenlik uzmanı Abdullah Ağar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sincar ve Karaçok dağlarına yapılan hava harekatının çok önemli olduğunu belirtti.



'İlk defa bölücü terör örgütünü vurmadığımız alanlarda vurduk.' diyen Ağar, iki farklı ülkede aynı anda harekatın düzenlendiğini söyledi. Büyük bir gizlilik içinde gerçekleştirilen hava harekatının sadece askeri değil siyasi anlamda da etkili olacağını dile getiren Ağar, şunları kaydetti:



'Sahadaki dengeleri ve dinamikleri değiştirebilecek kadar önem taşıyor. Şu ana kadar böyle bir harekat yapılmamıştı. İki üç uçakla yapılan bir harekat değil, çoklu filolarla yapılan bir harekat. Çoklu hedef vurulmuş durumda. Bu harekat aynı zamanda çok önemli bir mesaj. Harekatla Türkiye çok güçlü bir hamle yaptı. Harekat, sıradan bir hava harekatı değildir. Harekatın bölgedeki bütün dengeleri değiştirebilecek bir karakteri var.' Kaynak : AA