USD (Alış - Satış) : 3,58 - 3,59 EURO (Alış - Satış) : 3,90 - 3,91

Samsun'daki feci kaza kamerada

Samsun’da 1 kişinin hayatını kaybettiği, aralarında 1’i özel harekat polisi 5 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı.

3. Sayfa / 25 Nisan 2017 Salı 20:25
Samsun'daki feci kaza kamerada
Video için tıklayın

Atakum ilçesi Denizevleri Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda saat 15.45'te meydana gelen kazada, Şebnem V.'nin kullandığı 06 FF 7855 plakalı otomobil önünde seyir eden özel harekat polisi Emre B. yönetimindeki 55 EB 017 plakalı motosiklete arkadan çarparak sürüklemiş, ardından yaya Ozan Utku Taşkın'a çarptıktan sonra bir kafeteryanın içine girmişti. Kazada Ondokuz Mayıs Üniversitesi öğrencisi Ozan Utku Taşkın hayatını kaybetmiş, özel harekat polisi Emre B. ağır, Muhammet Emre K. ile sürücü Şebnem V. ile çocukları Taha Utku ve Taha Tuna V. de yaralanmıştı.

Kaza dehşeti kamerada

Kaza anı iş yerinin güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. Görüntülerde, motosiklete çarparak önünde sürükleyen otomobil, yayaya çarpıp havaya uçurduktan sonra hızla kafeteryaya giriyor. Kafeteryada masada oturanları ise ününe katıp sürüklüyor. Kaynak : İHA

Trafik KazasıGüvenlik Kamerası


YAZARLARTAMAMI
Latif Şimşek

KILIÇDAROĞLU’NU KİM GÖNDERECEK?

Latif Şimşek
Mehmet Orhan

ERDOĞAN VE TÜRKİYE DÜŞMANLIĞI

Mehmet Orhan
Süleyman Beledioğlu

Dikkatimiz Alışkanlıklarımızdan Etkilenir

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı